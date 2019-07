Heinz Entsorgung investiert 4,6 Millionen Euro in Standortsicherung Osterhofen

Eine größere Verwertungshalle, neues Bürogebäude und eine moderne Lkw-Werkstatt mit Waschhalle – die Heinz Umweltservice am Standort Osterhofen erstrahlt in neuem Glanz. Der Umbau des Recyclingcenters wurde am 6. Juli feierlich eingeweiht.

„Mit der Heinz Umweltservice stehen wir für eine moderne, ökologisch hochwertige Entsorgung. Die zeitgemäße und profitable Ausstattung unserer Betriebe liegt uns sehr am Herzen. Mit wichtigen Investitionen haben wir das Recyclingcenter in Osterhofen fit gemacht für die Zukunft“, betonte Geschäftsführer Otto Heinz. Gemeinsam mit seinen Geschäftsführerkollegen Josef Heinz und Eduard Heinz eröffnete er am 6. Juli offiziell die neuen Anlagen. Ihren kirchlichen Segen überbrachten Pfarrerin Barbara Kovarik von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde und Pater Kuriakose Kuzhikattu von der Katholischen Pfarrei Heilig Kreuz.

„Eine nachhaltige Entsorgung nach dem modernsten Stand der Technik dient Mensch und Umwelt. Ich freue mich, dass wir mit dem Unternehmen Heinz einen verlässlichen Partner haben, der den Standort Osterhofen zukunftsträchtig weiterentwickelt“, sagte Bürgermeisterin Liane Sedlmeier in ihrem Grußwort.

Für die Materialaufgabe wurde eine neue und größere Verwertungshalle errichtet. Sowohl der Abbau der bestehenden Halle als auch der Neubau wurden bei laufendem Betrieb gestemmt – eine Herausforderung insbesondere für die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort. Diese dürfen sich nun außerdem über ein modernes, neues Bürogebäude und eine neue Werkstatt mit integrierter Waschhalle für die firmeneigenen Fahrzeuge freuen. Mit den Umbaumaßnahmen konnten die Kapazitäten des Recyclingcenters Osterhofen deutlich erweitert werden. Denn auch die Abfallmengen, die dort bearbeitet werden, haben sich erhöht, da unter anderem Mengen vom Standort in Penning nach Osterhofen verlagert wurden.

Quelle: Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG