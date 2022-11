Heinz Gruppe ehrt Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit

Für das Unternehmen ist es außerordentlich wichtig, jungen Menschen eine Berufsperspektive anzubieten und so dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken.

Am Dienstag, den 8. November 2022 hat die Heinz Gruppe vier Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Eine Ehrung sticht besonders hervor: Heinz Bauer blickt auf 50 stolze Jahre bei der Heinz Entsorgung zurück. Hasan Hirka arbeitete über 40 Jahre für das Unternehmen. Spethim Ljatifi und Thomas Buchner wurden für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Zudem gratulierte die Geschäftsführung Lukas König zu seinem Ausbildungsabschluss als Fachkraft für Lagerlogistik.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Sie unserem Unternehmen über Jahrzehnte die Treue halten. In unseren schnelllebigen Zeiten ist das keine Selbstverständlichkeit. Ihr unermüdlicher Einsatz und Ihr Erfahrungsschatz tragen entscheidend zum Erfolg unseres Unternehmens bei“, hob Heinz-Geschäftsführer Otto Heinz in seiner Ansprache an die Jubilare hervor.

Auf ein halbes Jahrhundert Betriebszugehörigkeit blickt Heinz Bauer zurück. Der gelernte Speditionskaufmann startete seine Karriere bei Heinz Entsorgung in Moosburg/Bayern mit der Ausbildung im Jahr 1972 und blieb seinem Arbeitgeber 50 Jahre lang treu. Nach seiner Übernahme war er bis 2017 in Vollzeit tätig, danach in Teilzeit. „Als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender engagierte sich Bauer jederzeit für die Belange der Belegschaft, ohne dabei die Interessen des Unternehmens aus den Augen zu verlieren“, betonte Josef Heinz.

40 Jahre Jubiläum feierte Hasan Hirka noch kurz vor seiner Rente. Der Berufskraftfahrer startete im April 1981 seine Tätigkeit bei der Heinz Entsorgung in Moosburg und ist seit Dezember 2021 im verdienten Ruhestand. Shpetim Ljatifi blickt auf 25 Jahre in der GEO Sortieranlage am Münchner Flughafen zurück – als Sortierkraft, Pressenbediener und Staplerfahrer. Der gelernte Bürokaufmann Thomas Buchner startete 1997 mit seiner Ausbildung im Moosburg bei Heinz Entsorgung, absolvierte eine Weiterbildung zum Betriebswirt und ist aktuell als Fachbereichsleiter „Kommunen und Systeme“ sowie stellvertretender Geschäftsbereichsleiter „Vertrieb“ im Familienunternehmen tätig.

Eduard Heinz bedankte sich im Namen der Geschäftsleitung für die langjährige Treue zur Heinz Gruppe und für die erfolgreiche Zusammenarbeit und betonte: „Schön, dass wir nach den Pandemiejahren diesen besonderen Abschnitt in Ihrem Berufsleben gebührend feiern können. Sie machen heute deutlich, welche Entwicklungsmöglichkeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen haben.“

Lukas König ist im Alter von 19 Jahren der mit Abstand jüngste Teilnehmer der Veranstaltung. Er hat seine Karriere noch weitgehend vor sich, aber hat den ersten Schritt bereits erfolgreich gemacht: An der Berufsschule München absolvierte er die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik mit einem Notendurchschnitt von 1,8. „Während viele unserer langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langsam in Rente gehen, starten junge Nachwuchskräfte bei uns ihre Karriere. Für die Heinz Gruppe ist es außerordentlich wichtig, jungen Menschen eine Berufsperspektive anzubieten und so dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken“, schloss Otto Heinz.

Quelle: Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG