Bauschutt-Recycling in Rekordtempo am Flughafen Salzburg

Brecher von Rubble Master auf der Start- und Landepiste.

Knapp 60 Jahre hatte die 2.750 Meter lange Start- und Landepiste am Flughafen Salzburg auf dem Buckel. Nach fünfwöchiger Totalsperre ging der Flughafen Salzburg am 28. Mai wieder in Betrieb. Rubble Master trug wesentlich zur Generalsanierung bei. Mit einem kompakten Brecher des Linzer Unternehmens wurden am Salzburger Flughafen 8.500 Tonnen Material vor Ort gebrochen und sofort wiederverwendet.

„Dieser Einsatz war durch seinen straffen Zeitplan eine Herausforderung“, sagt Ing. Klaus Weickl, Geschäftsführer der Weickl Erdbau GmbH. „Wir hatten nur vier Wochen Zeit, sämtliche Arbeiten zu erledigen.“ Der angemietete, kompakte Brecher RM 100GO! konnte direkt am Areal des Flughafens Salzburg seine Arbeit verrichten und schaffte es in knapp einer Woche, das gesamte Material der knapp drei Kilometer langen Rollpiste zu einem wiederverwertbaren Endprodukt zu brechen. Mit diesem Wertkorn konnte die Auskofferung der neuen Rollbahn befüllt werden.

Mietmodell überzeugt Unternehmer

Das Kerngeschäft der Weickl Erdbau GmbH mit Sitz in Hallein liegt im Erdbau und Abbruch. Aufgrund der unterschiedlichen Einsätze ist es für das Unternehmen lukrativer, einen kompakten Brecher für bestimmte Aufträge zu mieten. Klaus Weickl nützt dieses Mietmodell seit vielen Jahren: „Die Menge, welche aufbereitet wird, ist in unserem Fall zu klein, als dass sich die Anschaffung eines Brechers amortisiert. Für die Aufbereitung auf den Baustellen vor Ort ist das Mietsystem für uns perfekt.“ Brecher- und Siebanlagen können bei Rubble Master in Österreich und der Schweiz unkompliziert angemietet werden. Der Mieter bleibt so flexibel und bekommt für den jeweiligen Einsatzort und -zeitraum das passende Produkt.

Dass das Mietmodell bei Unternehmern so gut ankommt, ist unter anderem der Qualität und dem Service von Rubble Master geschuldet. Klaus Weickl arbeitet schon seit vielen Jahren mit Brecheranlagen aus Linz: „Auf einer Baustelle auf der A99 in München hatten wir ebenfalls eine Maschine von Rubble Master im Einsatz, den RM 120GO!. Sowohl die Leistung des Brechers als auch das Handling für die Mitarbeiter war wesentlich besser als bei Konkurrenzprodukten – auch bei technischen Fragen.“ Mit dem bewährten RM 24/7 Service gibt es immer einen Ansprechpartner und eine schnelle Lösung.

Quelle: Rubble Master HMH GmbH