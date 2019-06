Int. Altkunststofftag mit Teilnehmerrekord – Recyclate für die Kreislaufwirtschaft

Unter dieser Überschrift fand der 22. Internationalen Altkunststofftag am 4. und 5. Juni in Bad Neuenahr statt. Mit mehr als 440 Anmeldungen konnte die Tagung, an der sich auch die Kunststoffindustrie mit dem traditionellen „BKV-Workshop“ beteiligte, die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr noch einmal steigern.

Insgesamt waren Tagungsteilnehmer aus elf Nationen vertreten: Finnland, Schweden, Schweiz, Italien, Österreich, Niederlande, China, Belgien, Malaysia, Frankreich und Deutschland. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung.

Die Kunststoff- und die Kunststoffrecyclingindustrie steht derzeit vor gewaltigen Aufgaben, das zeigte sich in Bad Neuenahr ganz deutlich. „Wir müssen Kunststoff und die Notwendigkeit seines Einsatzes wieder erklären. Wir müssen Missstände, die es gab und die es auch immer noch gibt, auf- und abarbeiten. Und wir müssen spür- und messbare Fortschritte beim Kunststoffrecycling vorweisen“, betonte Eric Rehbock in seiner Eröffnungsrede.

Kunststoffrecycling, wann und wo immer es möglich ist

Der bvse-Hauptgeschäftsführer forderte, den Gegenwind, der durch die fortwährenden Diskussionen über Kunststoffabfälle zu einem Sturm geworden ist, als Rückenwind für das Kunststoffrecycling zu nutzen: „Die Welt wird ohne Kunststoffe nicht auskommen können, und deshalb gibt es nur eine Lösung: Kunststoffrecycling, wann und wo immer es möglich ist!“

Kunststoffe haben nicht nur ein Leben, sondern können zwei, drei oder mehr Lebenszyklen in die Waagschale werfen, führte Rehbock aus, denn Kunststoff-Rezyklate können vielfältig eingesetzt werden. Ein Teil werde wieder für neue Verpackungen genutzt werden. Andere Qualitäten aber auch für die Stadtmöblierung, für den Einsatz in der Infrastruktur, der Elektro- oder auch der Autoindustrie. „Das ist Hightech, das ist nachhaltig und sicher kein Downcycling, wie immer wieder fälschlich behauptet wird“, machte der bvse-Hauptgeschäftsführer deutlich.

Einen ausführlichen Bericht zum 22. Internationalen Altkunststofftag 2019 lesen Sie im Magazin EU-Recycling.

Quelle: bvse