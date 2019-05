Norddeutsche Baumaschinentage: Baumaschinen und Technik in Aktion erleben

Vom 28. bis 29. Juni 2019 finden in der Kiesgrube von Jörg Harder die 3. Norddeutschen Baumaschinentage statt. Nach den großen Erfolgen der Vorjahre verwandelt sich das weiträumige und abwechslungsreiche Gelände in Schülp bei Rendsburg wieder in ein großes Test- und Messeareal.

Fachbesucher können ein breites Spektrum aktueller Baumaschinen und Technik führender Hersteller live in Aktion erleben und selber ausprobieren. Fachgespräche mit den Ausstellern, auch zu aktuellen Themen wie Digitalisierung sowie Aus- und Weiterbildung, vertiefen die gewonnenen Eindrücke und Erkenntnisse.

Initiatoren sind die Hamburger Baumaschinen GmbH aus Großenaspe bei Neumünster und Wienäber GmbH & Co. Baumaschinen KG aus Wesenberg/ Reinfeld. Die beiden Exklusivhändler für Baumaschinen fungieren auch als Aussteller und Veranstalter der Messe. Als Aussteller präsentieren sie in allen Gewichtsklassen Maschinen der Marken Hyundai, Case, Mecalac Ahlmann und Eurocomach. Wie bereits im Vorjahr konnten die Initiatoren mit ihrem Vertriebsdirektor Kay Dückert zur diesjährigen Messe weitere namhafte Aussteller gewinnen, was das Angebot und dessen Vielfalt erneut vergrößert.

Digitalisierung der Baustelle

Das bewährte Veranstaltungskonzept sieht vor, keine direkten Konkurrenten als Aussteller zuzulassen. Fachbesucher genießen so das Privileg, eine breitere Palette an unterschiedlichen Baumaschinen zu begutachten und eine höhere Vielfalt an Herstellerqualitäten in Aktion zu erleben. Neben dem großen Baumaschinenpark präsentieren die Aussteller den Stand neuester Technik im Verdichtungs- und Versorgungssegment sowie von Förderanlagen, Anbaugeräten und Brechanlagen.

Als ein Highlight der Messe gilt die Präsentation digitaler Systeme von Baustellenvermessungen. Eigens hierzu richten die Veranstalter ein Demonstrationsgelände ein, um die Funktionsweisen aktueller 2D- und 3D-Lasertechnik mitsamt automatischer Steuerung direkt im Gelände vorzuführen.

Während der Norddeutschen Baumaschinentage wird viel Sand, Kies, Erde, Geröll, Bauschutt und Holzabfall in Bewegung sein. Im Einsatz sind Radlader, Schwenklader, Saugbagger, Kettenbagger, Mobilbagger, Minibagger, Skidbagger, Abbruch- und Sortiergreifer, Brecher, Hydraulikhämmer, Pulverisierer, Stampfer, Rüttelplatten und Dumper. Insbesondere Vertreter von Kommunen interessiert die Präsentation von Sonderlösungen im Bereich der Maschinen- und Anbaugeräte.

Unter realen Bedingungen

Die positive Resonanz aus dem Markt zu den beiden vorigen Norddeutschen Baumaschinentagen bekräftigen den konzeptuellen Anspruch der Messeveranstaltung. Die Aussteller bestätigten unisono die Stärkung der Kundenbeziehungen und die Gewinnung von Neukunden. Teilweise ergaben sich Gelegenheiten zu Vertragsabschlüssen noch vor Ort, nachdem Kunden die Maschinen live direkt erleben, anfassen und ausprobieren und somit beurteilen konnten. Denn nur das Testen unterschiedlicher Maschinen unter realen Bedingungen führt zu sicheren Entscheidungen, resümieren die Initiatoren.

Zur Zielgruppe der Norddeutschen Baumaschinentage zählen Entscheider, Geschäftsführer und Baumaschinenführer aus der Baubranche, aus dem Garten- und Landschaftsbau, Kiesgrubenbesitzer sowie Lohnunternehmer und Vertreter von Kommunen. Die Interessenten kommen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen.

Neben einem vielfältigen Aktionsprogramm bieten die Veranstalter ausreichend Parkmöglichkeiten. Der Eintritt ist für Fachbesucher frei. Regionale Anbieter sorgen für das leibliche Wohl.

Veranstaltungszeiten:

28.06.2019 (Freitag): 11-18 Uhr

29.06.2019 (Samstag): 10-17 Uhr

Veranstaltungsort: Kieswerk Schülp (Kies-Harder), 24813 Schülp bei Rendsburg, Dorfstraße gegenüber Nr. 41 am Nord-Ostsee Kanal. Anfahrt: Nach dem Ortsausgang Schülp bei Rendsburg in Richtung Westerrönfeld fahrend auf der rechten Seite.

Veranstalter: Hamburger Baumaschinen GmbH und Wienäber GmbH & Co. Baumaschinen KG

Quelle: Wienäber GmbH & Co. Baumaschinen KG