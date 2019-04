bauma 2019: Auch für Arjes ist die Messe sehr erfolgreich verlaufen

„Vor allem die Nachfrage am neuen Impaktor 250 EVO war so gewaltig, dass bereits jetzt die Auftragsbücher für das gesamte Jahr gut gefüllt sind“, berichtet der Maschinen- und Anlagenhersteller.

Potentielle Interessenten suchten dabei nicht nur nach einer Maschine zur Aufbereitung von mineralischen Stoffen, sondern waren zudem auch an der Zerkleinerung von Stamm- und Altholz, Reifen, Müll und Leichtmetall interessiert. All diesen Anfragen konnte die Firma Arjes auf der bauma 2019 mit einer Antwort gerecht werden: Impaktor 250 EVO – der ultimative Vorzerkleinerer mit laut Arjes dem besten Preis-Leistungsverhältnis: „Besonders die Kombination aus Kettenlaufwerk und Hakenliftversion sowie das Wellenschnellwechselsystem sorgten bei den Besuchern für große Aufmerksamkeit und Neugierde. Die finale Überzeugung lieferte schlussendlich der unschlagbare Preis von 139.500 Euro.“

Alle Messebesucher, die an höheren Anforderungen und Durchsatzleistungen beim Zerkleinern interessiert waren, konnten den VZ 950 Titan im Original „Bandit-Look“ begutachten. Auch dieser wurde seit seiner Markteinführung zur IFAT 2018 weiterentwickelt und optimiert.

Dass für Arjes das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, konnten Besucher am Konzept des Messestands gut erkennen: Aus Paletten-Holz und Ölfässern wurden Tische, Tresen und Sitzmöbel gefertigt und ein alter Seecontainer wurde zum Lounge-Bereich mit abgetrennter Küche umfunktioniert. Eine tragende Rolle erfüllten auch die Zerkleinerungswellen der Maschinen, welche neben dem eigentlichen Zweck der Veranschaulichung gleichzeitig als Stützsäulen für die Überdachung dienten. Selbst die altbekannten Schrotthändler, Manni und Uwe Ludolf, waren wieder mit am Stand von Arjes anzutreffen und sorgten für einen bleibenden Eindruck mit viel unterhaltsamen Gesprächsstoff auf dem Messegelände.

Das gesamte Arjes-Team möchte sich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bei allen Vertriebspartnern bedanken, welche das Verkaufspersonal zur bauma 2019 tatkräftig unterstützt und somit zum wesentlichen Erfolg dieser Messe beigetragen haben: Kurz Aufbereitungsanlagen, Teufelsmoor Baumaschinen GmbH, Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH, Oppermann & Fuss GmbH, Andersen Contractor AB, Bandit Industries Inc., Bax Baumaschinen Polska Sp. z.o.o, Carmel Natural Products Ltd., Doyle Machinery Limited, Haberl Baumaschinen GmbH, JAWS Crushers PTY Ltd., Meca Soude, MYCSA Mulder y Co S.L., Nakic-Alfirevic d.o.o., Østli Attachments, Probst Maveg AG, Uniwab d.o.o., Waste Tec s.r.o.). Ein besonderer Dank gebührt den Ludolfs, die trotz eisiger Kälte auf dem Freigelände, jeden einzelnen Standbesucher stets motiviert und gut gelaunt empfangen haben.

Quelle: Arjes GmbH