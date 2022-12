Personelle Änderung in der Arjes-Geschäftsführung

15 Jahre nach der Gründung der Arjes GmbH verabschiedet sich Tetyana Hammel als Geschäftsführerin und Gesellschafterin. Thomas Hayn wird als alleiniger Geschäftsführer das Unternehmen weiterführen.

Im Herbst 2009 wurde Tetyana Hammel Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Arjes GmbH. Ein Maschinenbauunternehmen für Recyclingtechnik, das bei seiner Gründung zwei Jahre zuvor gerade einmal 19 Mitarbeiter beschäftigte, doch in kürzester Zeit einen rasanten Aufschwung erlebte.

Durch ihre Wurzeln und familiären Bindungen zur Maschinenbau-Branche innerhalb der Ukraine konnte sie bedeutende Schritte für die wirtschaftliche Strategie von Arjes initiieren und somit entscheidend zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beitragen. Neben dem persönlichen Kontakt zu den beiden Partnerwerken in der Ukraine engagierte sich Tetyana Hammel in den letzten Jahren auch in der Veranstaltungsplanung, Organisation und Durchführung internationaler Messen wie beispielsweise zur IFAT und bauma. Doch auch das persönliche Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Leimbach lag ihr am Herzen, weshalb sie sich stets mit großer Hingabe für das mittlerweile mehr als 160-köpfige Arjes-Team einsetzte.

Wir bedanken uns bei Tetyana Hammel für ihre Dienstzeit und wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Quelle: Arjes GmbH