Mit Remondis im Auftrag der Zukunft – Der „weiße Hai“ verlässt sein Revier

Auf geht´s für den 37 Tonnen schweren Titan 950, der dank seiner einzigartigen Sonderlackierung unter den Mitarbeitern der Arjes GmbH auch zum „Weißen Hai“ ernannt wurde.

Nachdem der mobile Zweiwellenzerkleinerer von Arjes für den Großkunden Remondis fertiggestellt wurde, war es nun an der Zeit, die „gigantische“ Maschine auf ihre Reise nach Süddeutschland vorzubereiten. Dank des zuverlässigen Speditionspartners Ender Transporte GmbH, der mit großer Sorgfalt und Präzision die fachgerechte Verladung vornahm, konnte der Transfer erfolgreich realisiert werden. Inzwischen ist der Titan 950 in seiner neuen Heimat angekommen, um alles zu zerkleinern, was ihm auf dem Entsorgungs- und Recyclinggelände ins großvolumige Hackwerk gelangt.

„Mit großer Freude möchten wir bekannt geben, dass die Firma SWE Südwestentsorgung GmbH aus Freiburg nun stolzer Besitzer unseres leistungsstarken Titan 950 ist. Der mobile Zweiwellenzerkleinerer von Arjes konnte sich dabei gegen einige seiner Mitbewerber durchsetzen und wird nun mit Sicherheit die Effizienz und Produktivität des Entsorgers weiter steigern.“

Gleichzeitig hat auch der Impaktor 250 evo II seinen Platz am Remondis-Standort Magdeburg gefunden. Der kompakte Zweiwellenzerkleinerer der Arjes Impaktor GmbH ist für den zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb ein vielseitiger Helfer bei der Aufbereitung sämtlicher Abfallarten. Hier konnte Außendienstmitarbeiter Mario Herrmann die Übergabe und Inbetriebnahme begleiten. Doch das ist noch nicht alles: Mit einer mobilen Titan 950 sowie stationären Titan 900 e-pu stehen bereits zwei weitere Aufträge in den Startlöchern. „Wir bedanken uns bei der Firma Remondis für ihr Vertrauen in unsere Produkte und freuen uns auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Quelle: Arjes GmbH