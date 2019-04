V22Orca – Die hybride Staubbindemaschine für Staubniederschlagung

Die V22Orca ist eine Staubbindemaschine, die speziell für kalte Länder entwickelt wurde. Wenn aufgrund der eisigen Temperaturen Staubbindung mit Wassernebel nicht mehr möglich ist, erzeugt die V22Orca kurzerhand Schnee – eine absolute Neuheit am Markt.

Bisher gab es zwar vereinzelte Lösungsansätze mit normalen Schneeerzeugern, allerdings eignen sich diese im Sommer nicht zum Staubbinden. Zudem sind sie nicht stabil genug gebaut, um als mobile Applikation (bspw. auf einem LKW) verwendet zu werden. Auch Staubbindemaschinen mit eingebauten Heizungen stoßen ab bestimmten Minus-Graden an ihre Grenzen, da sie nur noch Eisregen produzieren.

Die V22Orca garantiert das ganze Jahr über eine effiziente Staubbindung. Im Grund kann man diese Hybrid-Lösung auch eine Maschine der Extreme nennen, da sie im Sommer problemlos bis +50° (mit Wassernebel) und im Winter bis zu -25° (mit Schnee) Staub effizient bindet.

Das macht die V22Orca einzigartig:

die V22Orca ist die erste hybride Lösung am Markt und bindet Staub im Sommer mit Wassernebel und im Winter mit Schnee

Schnee funktioniert hervorragend zum Binden von Staub, weil die Staubkörnchen daran haften bleiben

die V22Orca ermöglicht nördlichen Ländern bzw. Ländern mit Wetter-Extrem das ganze Jahr über eine effiziente Kontrolle des Staubs

sie ist mit einem Luft-Kompressor versehen (der die Schneeerzeugung ermöglicht)

neben Quadrijet-Düsen (für Wassernebel) sind am Düsenkranz der Turbine spezielle Nucleatoren-Düsen für die Schneeerzeugung angebracht

die Maschine wechselt automatisch zwischen Sommermodus (Wassernebel) und Wintermodus (Schnee), je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

es gibt vier verschiedene Wasserwege, alle per Fernbedienung bzw. Software steuerbar

Für welche Anwendungsgebiete eignet sich die V22Orca?



Die V22Orca wurde speziell für nördliche Länder bzw. Länder mit Wetter-Extremen entwickelt. Sie eignet sich vor allem für Industrie aller Arten, Abbruch, Häfen, Verladeeinrichtungen, Minen, Tagebau usw.

