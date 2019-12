Staubbindesystem: Mit Sprühkanonen große Weiten zur Entstaubung überbrücken

Der Bedarf an funktionellen Staubbindesystemen wächst von Jahr zu Jahr. Der Grund hierfür ist die berechtigt zunehmende Anforderung an den Arbeits- und Umweltschutz. Dieser Anspruch zur staubfreien Be- und Verarbeitung von Gütern stellt die Entstaubungstechnologie täglich vor neue Aufgaben.

Für die Bereiche der Recyclingindustrie und des Abrissgewerbes ist es nicht immer möglich, mit Absauganlagen den Staub zu beseitigen. Hier kommen Wassernebelanlagen der Firma B+W aus Bottrop zum Einsatz. Dabei werden die Stäube mit feinem Wassernebel niedergeschlagen und sozusagen aus der Luft gewaschen.

Jeder kennt die Situation, wenn der Morgennebel den Staub aus der Luft und dann auf die Autos niederschlägt. Beim Häuserabriss, in Steinbrüchen und Recyclingbetrieben kommt es oft vor, dass wegen des Platzangebots große Weiten zwischen der Staubquelle und dem nächstmöglichen Aufstellpunkt für die Sprühanlage liegen.

Bewusst einfach – für den rauen Einsatz

Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat die B+W die sogenannte Sprühkanone entwickelt. Hierbei nutzt man die Ventilatorluftströmung, um den Wassernebel über große Weiten zu werfen. Je nach Leistungsstärke der Ventilatoren und der Wassermenge sind Wurfweiten bis zu 100 Metern möglich. Der Aufbau der Anlagen ist bewusst einfach für den rauen Einsatz gehalten. Der Ventilator mit den Nebeldüsen ist an einem robusten Stahlbau montiert. Die Druckerhöhungspumpe mit Wasserfilter und Magnetventil so wie die Elektrik ist ebenso geschützt daran befestigt. Je nach Ausführung stehen bis zu drei unterschiedliche Wassermengen zum Versprühen zur Verfügung.

Besonders flexibel wird das System durch die zwei unterschiedlichen Ventilatordrehzahlen. An allen Sprühkanonen der B+W ist eine Drehvorrichtung bis 350 Grad serienmäßig. Somit ergibt sich je nach Ausführung eine große Bandbreite von Einsatzgebieten. Um dem Umweltschutz in allen Bereichen gerecht zu werden, werden sehr leise Ventilatoren eingesetzt. Der Stromverbrauch von Ventilator wie auch von der Druckerhöhungsanlage wird durch Einsatz der höchsten Effizienzklasse minimiert. So ist der Einsatz der Sprühkanonen kostengünstig und erfüllt alle Ansprüche zur optimalen Staubbindung.

Quelle: B+W Gesellschaft für Innovative Produkte mbH