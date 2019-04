PreZero Recycling Nederland baut in Zwolle neue LVP-Sortieranlage

Am 28. März war Spatenstich. In Zwolle in den Niederlanden sollen ab Januar 2020 jährlich etwa 80.000 Tonnen Leichtverpackungen (LVP) aufbereitet werden.

Die Ausstattung der vollautomatischen Anlage wird qualitativ dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die Kosten für das Vorhaben, bei dem etwa 70 neue Arbeitsplätze entstehen werden, beziffert PreZero Recycling Nederland mit rund 30 Millionen Euro.

CEO Stephan Garvs betonte vor Gästen aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft die Bedeutung der Investition: „Die Sortieranlage, die wir hier in den nächsten Monaten errichten, unterstreicht unsere Idee eines smarten Wertstoffkreislaufs, in dem alle Aspekte als Teil eines großen Ganzen betrachtet werden – angefangen vom vollständig verwertbaren Produkt, über Handel und Entsorgung bis hin zum nachhaltigen Recycling.“ Garvs verwies in diesem Zusammenhang auch auf die „erstklassigen Gegebenheiten“ in der Region: „Wir haben in Zwolle Rahmenbedingungen vorgefunden, die uns in jeder Hinsicht überzeugt haben: eine pragmatische Verwaltung, eine hervorragende Infrastruktur und begeisterungsfähige Menschen.“

Beitrag zur Entsorgungssicherheit

René de Heer, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Zwolle, begrüßte die Entscheidung, die Sortieranlage für Leichtverpackungen in seiner Kommune zu errichten: „Mit der Investition leistet PreZero einen wichtigen Beitrag zur Entsorgungssicherheit im Land und zur Einsparung klimaschädlicher CO2 Emissionen. Dass in der zukunftsträchtigen Recyclingbranche auch 70 krisensichere Arbeitsplätze entstehen, hat für uns eine besondere Bedeutung.“

Quelle: PreZero Recycling Nederland