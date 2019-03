HS-Schoch mit Produktneuheiten auf der bauma 2019 in München

Auf knapp 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentiert sich der Anbaugeräte- und Verschleißteileexperte mit Sitz in Lauchheim auf der Weltleitmesse für Baumaschinen zusammen mit der ZFE GmbH und der bsg GmbH.

Neben den „Klassikern“, wie zum Beispiel dem Sieblöffel mit Rundstreben aus verschleißfestem Hardox, dem „HS-Wurzelkönig“ für den Forstbereich oder der Kombischere für den Abbruch präsentiert die HS-Schoch Gruppe gleich drei Produktinnovationen.

Der „Beisser“: Dieser neue Löffel kommt – wie ein normaler Tieflöffel – beim Graben zum Einsatz. Durch die Fase des Spezialprofils 101 kann der „Beisser“ jedoch noch leichter in die Erdoberfläche eindringen, bei gleichzeitig hoher Verschleißfestigkeit.

„The Dukon“: Die duale Konizität für mehr Produktivität! Der aus hochwertigen und verschleißfesten Materialien gefertigte Löffel besitzt eine optimierte Öffnung für ein noch leichteres Eindringen und Ausschütten.

Das „Storager“-Systemregal: Das Gestell erleichtert die Beschickung, Sicherung und Transport speziell von Mini-Baggerlöffel und erfüllt auch bei der Lagerung einen exzellenten und platzsparenden Job.

Auch der bekannte HS-Reißlöffel „the Beast“ in Hardox-rot wird gezeigt. Der Reißlöffel gab auch die Inspiration für das Motto und „Maskottchen“ des Messestandes: „Evolution der Anbaugeräte – Meet the Beast!“ HS-Schoch auf der bauma vom 8. bis 14. April 2019 in München: Stand FN 1015/13.

Weitere Infos unter: www.hs-schoch.de

Quelle: HS-Schoch