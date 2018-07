Österreich: Über 500 Millionen PET-Flaschen im ersten Halbjahr 2018 recycelt

Die PET to PET Recycling Österreich GmbH freut sich über einen neuen Spitzenwert: Im ersten Halbjahr 2018 durchliefen 512 Millionen PET-Flaschen den Recyclingprozess. Damit wurden den Angaben nach mehr als 12.500 Tonnen an hochwertigem PET-Material im Ressourcenkreislauf erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer weiteren Steigerung um sieben Prozent.

Polyethylenterephthalat – kurz PET – gehört zu den hochwertigsten Verpackungsstoffen in der Lebensmittelindustrie. Umso wichtiger ist eine nachhaltige Nutzung im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, wie sie auch im Rahmen des EU-Kreislaufwirtschaftspakets angestrebt wird. Seit der Inbetriebnahme 2007 leistet PET to PET dazu einen wesentlichen Beitrag. Geschäftsführer DI Christian Strasser blickt positiv in die Zukunft: Dank laufender Prozessoptimierung konnten wir unsere Performance ein weiteres Mal steigern. Kontinuierlich wird an der Erhöhung des Rezyklatanteils bei neuen PET-Getränkeflaschen gearbeitet. Für unsere hochwertigen lebensmitteltauglichen PET-Flakes und -Granulate ergibt sich daraus eine wachsende Nachfrage.“

Plus an Qualität und Quantität

Aktuell werden Strasser zufolge in Österreich drei von vier PET-Flaschen umweltgerecht gesammelt und recycelt: „Viele Menschen wissen also bereits, dass eine gebrauchte PET-Flasche per se kein Abfall, sondern in erster Linie wertvoller Sekundärrohstoff ist, den es weiter zu nutzen gilt. Und daher bitten wir die Bevölkerung, auch weiterhin engagiert und umfassend Abfall zu trennen beziehungsweise sortenrein zu sammeln. Denn auch wenn wir mit einer sehr hohen Verwertungsquote im internationalen Vergleich zu den erfolgreichsten Ländern zählen, werden wir in Zukunft noch mehr gesammelte PET-Flaschen benötigen, um einen noch besseren Wertstoffkreislauf realisieren zu können.“

Das erste Geschäftshalbjahr des österreichischen Betriebs war von Investitionen und laufender Prozessoptimierung geprägt. Im Bereich des lebensmitteltauglichen PET-Granulats erfuhr die bestehende Granulierungsanlage eine Nachjustierung und Umrüstung auf den neuesten technologischen Stand. Als Resultat wurde damit unter anderem die Durchsatzleistung nochmals erhöht. Des Weiteren wurde die bei der Herstellung von lebensmitteltauglichen PET-Flakes zum Einsatz kommende Anlage verbessert. Hier sorgt eine Erneuerung der Sortiermaschinen für eine nun noch höhere Qualität des Endprodukts, so PET to PET.

Quelle: PET to PET Recycling Österreich GmbH