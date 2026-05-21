INNO-Circle 2026 – Lösungen für nachhaltige Flexpacks

Mit neuen Impulsen für eine Branche im Umbruch führt die Innoform Coaching GmbH ihre renommierte Fachtagung „Umweltgerechte Kunststoffverpackung“ als INNO-Circle 2026 in die fünfte Auflage.

Am 1. und 2. Juli 2026 treffen sich in der SKZ-Modellfabrik in Würzburg führende Köpfe der Branche, um praxisnahe Lösungen für „Umweltgerechte Flexpacks – Vom Design bis zur wiederverwerteten Verpackung“ vorzustellen und voranzubringen. Steigende regulatorische Anforderungen, wachsender Nachhaltigkeitsdruck und technologische Innovationen verändern die Branche grundlegend. INNO-Circle bietet hierfür die passende Plattform: praxisnah, interdisziplinär und lösungsorientiert.

Die zweitägige Fachtagung richtet sich an Fach- und Führungskräfte in der gesamten Wertschöpfungskette – von Verpackungsherstellern und Maschinenbauern über Markenartikler und Abfüller bis hin zu Nachhaltigkeitsverantwortlichen und Entscheidern.

Plattform für Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Im Zentrum stehen konkrete Ansätze für die Transformation zu nachhaltigen flexiblen Verpackungen. Thematisch spannt sich der Bogen von mechanischem und chemischem Recycling über innovative Materialien bis hin zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen wie der PPWR und den Vorgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR).

„Die INNO-Circle verknüpft technologisches Know-how mit strategischem Austausch, um nachhaltige Flexpack-Lösungen praxisnah voranzubringen“, betont Julian Thielen, Co-Geschäftsführer der Innoform Coaching GmbH.

Hochkarätige Impulse aus Praxis, Forschung und Industrie

Das Programm vereint fundierte Einblicke und konkrete Anwendungsbeispiele:

Pierre Lorenz (Resinex Germany) zeigt, was beim mechanischen Recycling von PE und PP für Packaging wirklich geht und PPWR zur Realität wird.

Alexandre Zuber (Interzero) demonstriert, wie digitale Tools Recyclingfähigkeit und Compliance effizient unterstützen.

Axel Subklew (Initiative „Mülltrennung wirkt!“) unterstreicht die Rolle der Verbraucheraufklärung für funktionierende Kreisläufe.

Peter Niedersüss (Borealis) stellt PO-Rohstoffe mit Hochbarriere und Recyclinganteil im Einklang mit der PPWR vor.

Christian Lutze (Kämmerer Spezialpapiere) stellt innovative Barrierepapiere als nachhaltige Alternative vor.

Ein besonderes Highlight: Benedikt Kauertz (ifeu) ordnet gemeinsam mit DuoPlast und der GVM aktuelle Entwicklungen aus Sicht der Lebenszyklusanalyse (LCA) ein.

Austausch, der weiterbringt

Neben den Fachvorträgen stehen insbesondere praxisnahe Erfahrungsberichte und interaktive Diskussionen im Mittelpunkt. Aktuelle Herausforderungen wie der Einsatz und die Integration von Rezyklaten, die Entwicklung recyclingfähiger Hochbarrierelösungen oder die praktische Umsetzung regulatorischer Anforderungen werden konkret adressiert.

Netzwerk-Pausen und ein begleitendes Rahmenprogramm schaffen zusätzlich Raum für intensiven Austausch zwischen Industrie, Handel und Recyclingwirtschaft.

Vor Ort oder digital dabei

Die INNO-Circle 2026 findet als Präsenzveranstaltung in Würzburg statt und wird parallel per Livestream übertragen. Damit ermöglicht das Hybridkonzept auch Remote-Teilnehmenden eine flexible Teilnahme und direkten Zugang zu allen Inhalten und Diskussionen.

Impulse für die Verpackung von morgen

Mit einer Kombination aus technischem Tiefgang, strategischer Einordnung und praxisnahem Austausch setzt die INNO-Circle 2026 wichtige Impulse für die Weiterentwicklung nachhaltiger flexibler Verpackungen – und etabliert sich als zentraler Branchentreff für alle, die die Transformation aktiv mitgestalten wollen.

Weitere Informationen und Anmeldung

Quelle: Innoform Coaching GmbH