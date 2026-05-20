20. Mai 2026
Anzeige

Jetzt zum 13. Internationalen bvse-Alttextiltag anmelden!

49
Altkleidercontainer (Foto: Reinhard Weikert / abfallbild.de)

10. und 11. Juni 2026 in Bad Neuenahr.

Die Alttextil- und Recyclingbranche steht vor akuten regulatorischen Herausforderungen: Mit dem Inkrafttreten zentraler Teile der neuen EU-Abfallverbringungsverordnung ab dem 21. Mai 2026 wird die Nutzung des Digital Waste Shipment System (DIWASS) verpflichtend. Hinzu kommen neue Anforderungen durch die geplante EU-Textilverordnung sowie steigende digitale Nachweis- und Dokumentationspflichten.

Welche Auswirkungen haben die neuen Vorgaben auf Recycler, Sammler und Exporteure? Wo besteht konkreter Handlungsbedarf? Und welche technischen und organisatorischen Lösungen sind bereits praxistauglich? Diese aktuellen Brennpunkte stehen im Mittelpunkt des 13. Internationalen bvse-Alttextiltags am 10. und 11. Juni 2026 im Steigenberger Hotel Bad Neuenahr.

Programm:

  • Praxisvortrag von Annette Reber zu DIWASS, digitalen Meldepflichten und dem konkreten Handlungsbedarf für Recycler
  • Vorstellung des Eckpunktepapiers zur neuen Textilverordnung durch Carina Dasenbrock (BMU)
  • Einordnung aus Sicht des Mittelstands durch bvse-Rechtsreferentin Xandra Hennemann
  • sowie Einblicke in Technik, Konzepte und Praxislösungen aus der Branche.

Anmeldung und weitere Informationen

Quelle: bvse

Vorheriger Artikel
Materialkataster für kreislauffähiges Bauen in München

KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Schlagzeilen

Anzeige

Fachmagazin EU-Recycling

Translation

RecyclingPortal
RecyclingPortal - Das Portal für Abfall, Entsorgung, Recycling, Kreislaufwirtschaft und Märkte ist ein unabhängiges Forum für Fachinformationen aus Europa. Das Themenspektrum umfasst alle Facetten eines Abfallmanagements, das die nachhaltige Kreislaufwirtschaft zum Ziel hat. Dabei schließt sich der Kreis von der (Abfall-) Entsorgung über das Recycling bis hin zur Kreislaufwirtschaft und den dazugehörenden Märkten für (Sekundär-) Rohstoffe im Rahmen einer ressourcen-schonenden Stoffstromwirtschaft.

SOCIAL MEDIA

9,863FansGefällt mir
1,662FollowerFolgen
15,658FollowerFolgen
460AbonnentenAbonnieren
© MSV Mediaservice & Verlag GmbH