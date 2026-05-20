Jetzt zum 13. Internationalen bvse-Alttextiltag anmelden!

10. und 11. Juni 2026 in Bad Neuenahr.

Die Alttextil- und Recyclingbranche steht vor akuten regulatorischen Herausforderungen: Mit dem Inkrafttreten zentraler Teile der neuen EU-Abfallverbringungsverordnung ab dem 21. Mai 2026 wird die Nutzung des Digital Waste Shipment System (DIWASS) verpflichtend. Hinzu kommen neue Anforderungen durch die geplante EU-Textilverordnung sowie steigende digitale Nachweis- und Dokumentationspflichten.

Welche Auswirkungen haben die neuen Vorgaben auf Recycler, Sammler und Exporteure? Wo besteht konkreter Handlungsbedarf? Und welche technischen und organisatorischen Lösungen sind bereits praxistauglich? Diese aktuellen Brennpunkte stehen im Mittelpunkt des 13. Internationalen bvse-Alttextiltags am 10. und 11. Juni 2026 im Steigenberger Hotel Bad Neuenahr.

Programm:

Praxisvortrag von Annette Reber zu DIWASS, digitalen Meldepflichten und dem konkreten Handlungsbedarf für Recycler

Vorstellung des Eckpunktepapiers zur neuen Textilverordnung durch Carina Dasenbrock (BMU)

Einordnung aus Sicht des Mittelstands durch bvse-Rechtsreferentin Xandra Hennemann

sowie Einblicke in Technik, Konzepte und Praxislösungen aus der Branche.

Anmeldung und weitere Informationen

Quelle: bvse