KI-Brandschutz-System für LVP-Sortieranlage in Österreich

PreZero Austria investiert in Technologie von WeSort.AI.

In Sollenau/Niederösterreich entsteht eine Sortieranlage für Leichtverpackungen (LVP), die mit dem BatterySort-System des Tech-Unternehmens WeSort.AI ausgestattet wird. Die innovative Sortiertechnologie erkennt falsch entsorgte Lithium-Akkus und batteriehaltige Elektrogeräte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

Die brandvermeidende Technik von WeSort.AI nutzt Röntgentransmissionstechnologie zusammen mit tiefgreifenden KI-Algorithmen, um Lithium-Akkus und batteriehaltige Elektrogeräte präzise zu identifizieren und zu sortieren. Positioniert am Anfang des Input-Stromes, stellt der „BatterySort“ sicher, dass gefährliche Akkus effektiv aussortiert werden, bevor sie Schaden anrichten können. Hierfür wird der Stoffstrom durchgeleitet und mit einer speziellen Sensortechnologie gescannt. Erkannte Akkus werden mit sehr starken Luftdruckdüsen ausgeblasen und mit einem Abzugsband in feuerfeste Container außerhalb der Sortieranlage transportiert. Anschließend können die ausgesonderten Batterien wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.

Potenzielle Gefahrenquellen effizient identifizieren und entfernen

Hauptursache für ein gestiegenes Brandrisiko in Abfallsortieranlagen ist die fälschliche Entsorgung von Akkus und Batterien, die sich selbst entzünden können. Erst im Herbst 2024 meldete der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft für die Branche in Deutschland eine etwaige Schadensumme von 250 Millionen Euro pro Quartal, die ausschließlich auf Brände zurückzuführen ist. PreZero investiert daher in die Technologie von WeSort, um die Sicherheit für Mitarbeiter und Anrainer zu erhöhen.

„Die zunehmende Entsorgung von Akkus und Batterien in der Gelben Tonne – sei es durch E-Bikes, E-Zigaretten oder andere Geräte – stellt uns vor dringende Herausforderungen. Wir müssen darauf reagieren, da Lithium-Batterien nicht nur wertvolle Rohstoffe enthalten, sondern auch ein erhebliches Brandrisiko darstellen, wenn sie unsachgemäß entsorgt werden. Es ist Zeit, die Abfallwirtschaft mit innovativen Lösungen sicherer und nachhaltiger zu gestalten“, erklärt Dr. Manfred Rieglhofer, Geschäftsführer von PreZero Austria. „Mit BatterySort können wir potenzielle Gefahrenquellen effizient identifizieren und entfernen, bevor sie zu einer realen Bedrohung werden.“

„Unsere Vision ist ein möglichst geschlossener Ressourcenkreislauf. Damit dies gelingt, entwickeln wir objektbasierte Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz, die es möglich machen, Abfallstoffe besser und effizienter zu sortieren,“ betont Nathanael Laier, CEO bei WeSort.AI. „Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserem BatterySort System PreZero als Kooperationspartner gewinnen konnten. Als Vorreiter im Schutz vor Bränden, ausgelöst durch falsch entsorgte Lithium-Batterien, sorgen wir nun gemeinsam für Anlagensicherheit und für innovatives, sicheres und umweltfreundliches Recycling.“ Durch die Zusammenarbeit mit WeSort.AI bekräftigt PreZero die eigene Vorreiterrolle in der effizienten und nachhaltigen Abfallbewirtschaftung.

Neben der Ausstattung der Anlage in Sollenau, plant PreZero, weitere ältere und schwer zu versichernde Standorte mit dem System zu modernisieren. Die Technologie von WeSort.AI bietet dabei eine präventive Lösung zur Brandvermeidung und adressiert auch eine Vielzahl weiterer finanzieller und operationeller Herausforderungen.

Quelle: WeSort.AI GmbH