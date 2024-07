Vorbrecher VVB – bekommt einfach alles klein

Vecoplan hat mit dem VVB einen Vorbrecher entwickelt, der mit der Schwungmasse seines Rotors sämtliche Holzabfälle für die energetische Verwertung sehr effizient zerkleinert. Die Maschine ist robust gebaut, nahezu störstoffresistent und erreicht hohe Durchsatzleistungen. Der Betreiber erhält einen äußert verlässlichen Vorbrecher mit hoher Verfügbarkeit.

Das robuste Kraftpaket überzeugt mit der enormen Schwungmasse seines Vollstahlrotors. Damit bricht er sämtliche Holzwerkstoffe wie frische Rinde mit bis zu 60 Prozent Wassergehalt, Rundhölzer mit bis zu 400 Millimetern Durchmesser und Kappscheiben mit bis zu 1.000 Millimetern Durchmesser. Betreiber können auch Wurzeln, Stümpfe, Reste vom Rundholzplatz, Sägemehl und kurze Holzabfälle sowie vorgebrochene Paletten und Abbruchholz verarbeiten. Die Zerkleinerungswerkzeuge sind M-förmig auf dem Rotor angeordnet. Das sorgt für ein ruhiges Laufverhalten. Trotz der großen Schwungmasse wird der Stillstand des Rotors in weniger als fünf Minuten erreicht. Die Maschine kann, je nach Konfiguration, Brennstoff in Partikelgrößen von P45 bis P100 nach DIN EN ISO 17225 erzeugen.

Vecoplan hat den VVB für große Durchsatzmengen ausgelegt. Bei Bedarf stimmen die Experten die Maschine auf den individuellen Anwendungsfall ab. Je nach Einsatz sind zum Beispiel verschiedene Werkzeuge möglich. Diese lassen sich beidseitig verwenden und partiell wechseln. Das reduziert die Kosten für den Betreiber. Vecoplan hat den Vorbrecher mit einer über Scherbolzen abgesicherten, schwenkbaren Gegenmesser- und Siebeinheit so konstruiert, dass Störstoffe bis zu zwei Prozent ihm nicht schaden können. Sind die Störstoffe entnommen, fahren Gegenmesser- und Siebeinheit wieder in ihre Betriebsposition. Zum Einsatz kommt der neue VVB unter anderem im Holzrecycling, in Biomasse-Heizkraftwerken sowie in der Energieindustrie.

Ergonomisch in der Wartung

Um Staubaustritt beim Zerkleinerungsprozess zu minimieren, ist die Maschine mit einer Verkleidung ausgestattet. Diese kann der Techniker vor der Durchführung von Servicearbeiten mit wenigen Handgriffen demontieren. Eine sich nach unten öffnende Haube ermöglicht einen schnellen Zugang zum Rotor. Integriert in die Haube ist zudem eine Wartungsbühne. Servicearbeiten können somit bequem und sicher erledigt werden. Ein Drehwinkelgeber sorgt für optimales, an das Eingangsmaterial angepasste Heben, Senken und Dämpfen der oberen Einzugswalze. Der Antrieb der oberen Einzugswalze ist innenliegend. Sowohl ihre Schmierung als auch ihre Temperaturüberwachung erfolgen automatisch.

Leistungsstarke Digitalisierung

Verbinden lässt sich der Vorbrecher VVB mit dem Vecoplan Smart Center (VSC). Dieses anwenderfreundliche Digitalisierungskonzept bietet mit dem VSC.connect eine moderne Kommunikationsschnittstelle zwischen Vecoplan und der Kunden-Anlage. Der Anwender kann auf Leistungen wie Online-Inbetriebnahme, Remote Service, KPIs oder auf eine Media-Datenbank zugreifen. Das moderne Bedienpanel VSC.control dient dabei als Kommunikationsmedium für die Steuerung des VVB. Maschinenparameter und Rezeptspeicherung kann der Bediener intuitiv anpassen. Er erhält einen Überblick über individuelle Aktualwerte und aktuelle Meldungen inklusive einer Meldehistorie. Das VSC lässt sich auf allen gängigen mobilen Endgeräten nutzen.

Quelle: Vecoplan