Entwurf der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie vorgelegt

Mitteilung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV):

„Das BMUV hat für die Bundesregierung den Entwurf für eine Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) erarbeitet. Die NKWS soll einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung der Umweltbelastung, zum Schutz der Biodiversität und zum Klimaschutz leisten. Die zirkuläre Wirtschaft und die Ressourcenschonung können einen Beitrag für Klimaneutralität und Dekarbonisierung leisten. In zentralen Branchen unserer Wirtschaft wird der überwiegende Teil der Emissionen nicht bei der Produktion der Endprodukte, sondern bei der Gewinnung von Rohstoffen und der Herstellung von Vorprodukten verursacht.

Mit der NKWS wird ein Rahmen geschaffen, der die rohstoffpolitisch relevanten Strategien der Bundesregierung zusammenführt, um den primären Rohstoffbedarf absolut zu senken. Sie soll eine Rahmenstrategie sein, in der die Bundesregierung Ziele, grundlegende Prinzipien und strategische Maßnahmen festlegt. In einem breit angelegten Dialogprozess hat das BMUV Ideen und Anregungen von Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung in die Erarbeitung des Strategieentwurfs einfließen lassen.

Mit der Veröffentlichung des Entwurfs der Strategie haben Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft die Möglichkeit, bis zum 9. Juli 2024 eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf der NKWS abzugeben. Bitte senden Sie diese Stellungnahme als PDF- oder Word-Dokument an: info@dialog-nkws.de

Um uns die Auswertung zu erleichtern, orientieren Sie sich bitte bei Ihrer Rückmeldung an der Struktur des Strategieentwurfs, beispielsweise durch die Nennung der entsprechenden Kapitel. Ihre Stellungnahme wird auf dialog-nkws.de veröffentlicht, sofern Sie dem nicht widersprechen. Ihre schriftlichen Stellungnahmen werden ausgewertet und fließen in die Ressortabstimmung ein.“

Download „Entwurf einer Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie“

Quelle: BMUV (für den Inhalt verantwortlich)