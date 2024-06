Die Welt des Schrotts – bvse-Seminar am 18. und 19. Juni 2024

Auch in diesem Jahr findet wieder das beliebte bvse-Seminar „Welt des Schrotts“ statt. Dieses Mal in Zusammenarbeit mit und am Standort von ArcelorMittal Bremen. Termin ist der 18. und 19. Juni 2024.

Neben der Stahlerzeugung wird auch auf die Schrottwirtschaft im Detail eingegangen. Themen sind Kaufmännische Grundlagen der Branche sowie das Betriebsbeauftragtenwesen und das Umwelt- und Genehmigungsrecht für Schrottplätze. Auch die Technik zur Schrottaufbereitung wird nicht zu kurz kommen.

Einsichten erhalten die Teilnehmer bei dem Transformationsprozess von ArcelorMittal Bremen hautnah. Abschließend rundet eine Werksbesichtigung das Programm ab. Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte dies schnell machen. Es sind nur begrenzte Plätze vorhanden.

Quelle: bvse