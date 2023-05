Neues bvse-Seminar: Die Welt des Schrotts

Am 14.und 15. Juni 2023 in Salzgitter.

In diesem Jahr können wieder alle Interessierten vom 14. bis zum 15. Juni 2023 beim bvse-Grundlagen- und Einführungsseminar in die Welt des Schrotts eintauchen. Die bvse-Veranstaltung steht unter dem Motto „Grüner Schrott als wichtigster Bestandteil der Stahlerzeugung“. Das Angebot richtet sich an Einsteiger, Auszubildende sowie alle schrottinteressierten Personen! Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt ist und wir daher die Plätze nach dem Eingang Ihrer Anmeldung vergeben! Das ausführliche Programm und die Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.

Quelle: bvse