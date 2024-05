Duale Systeme starten größte bundesweite Aktion für richtige Abfalltrennung

„Deutschland trennt. Du auch?“: Kommunen, Handel und Entsorger engagieren sich mit den dualen Systemen für mehr Recycling.

Am 3. Juni startet unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltministerin Steffi Lemke Deutschlands bisher größte Partneraktion zur Aufklärung über richtige Abfalltrennung: „Deutschland trennt. Du auch?“ Bis zum 16. Juni engagieren sich bundesweit mehr als 200 Kommunen erstmals gemeinsam mit den dualen Systemen und großen Partnern aus dem Lebensmitteleinzelhandel sowie mit Vertretern der Entsorgungswirtschaft für ein Ziel: so viele Menschen wie möglich zu mehr und besserer Mülltrennung zu motivieren. Initiiert und organisiert wird die Aktion von „Mülltrennung wirkt“, einer Initiative der dualen Systeme. Im Mittelpunkt von „Deutschland trennt. Du auch?“ stehen unübersehbare XXL-Verpackungen an öffentlichen Plätzen. Sie sollen die Menschen auf die Aktion aufmerksam machen.

Es geht um die Verpackung

Vom 3. bis zum 16. Juni laden Abfallberatungen in über 200 Kommunen Bürger*innen rund um drei Meter hohe XXL-Verpackungen – zum Beispiel ein riesiger Joghurtbecher – ein, sich über richtige Mülltrennung zu informieren. Die Aktion „Deutschland trennt. Du auch?“ deckt damit ein Einzugsgebiet von etwa 40 Millionen Einwohnern ab. Richtige Abfalltrennung ist die Voraussetzung für effizientes Verpackungsrecycling und damit für den Schutz wichtiger Rohstoffe, von Klima und Umwelt. Während der Aktionswochen klären Kommunen in ganz Deutschland erstmals gemeinsam mit den dualen Systemen und ihrer Initiative „Mülltrennung wirkt“, ihren Partnern Netto Marken-Discount, Edeka und Netto Deutschland sowie Vertretern der Abfall- und Entsorgungswirtschaft so viele Menschen wie möglich über richtige Mülltrennung auf.

Eine Aktion – ein Ziel – viele Absender

Die Idee zur bisher größten Partneraktion für richtige Abfalltrennung kommt von der Initiative „Mülltrennung wirkt“. „Zusammen können wir viel erreichen“, sagt Axel Subklew, Sprecher der Initiative. „Bisher informieren die an der Wertschöpfungskette für Verpackungsrecycling beteiligten Unternehmen und Institutionen überwiegend jeder für sich. Dabei haben wir ein gemeinsames Ziel: Mehr gesammelte Verpackungen, effizientes Recycling und damit eine noch nachhaltigere Kreislaufwirtschaft für Verpackungen in Deutschland.“ Schirmherrin von „Deutschland trennt. Du auch?“ ist Bundesumweltministerin Steffi Lemke – ihre Botschaft zur Aktion ist in einem Video aufgezeichnet.

Mit Events und Informationen gegen Fehlwürfe und Müllmythen

Aufklärung hilft: Gebrauchte Windeln, Lebensmittelreste oder Batterien sind vielerorts noch immer beliebte „Fehlwürfe“ in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack. Sie gehören dort nicht hinein und können das Recycling gebrauchter Verpackungen verhindern. Bei Live-Events rund um die XXL-Verpackungen von „Deutschland trennt. Du auch?“ beantworten die Teams der Abfallberatungen daher alle Fragen der Bürger*innen rund um richtige Mülltrennung. Sie informieren direkt vor Ort über richtige Abfalltrennung und räumen mit Müllmythen und Vorurteilen auf.

Für die Partner von „Deutschland trennt. Du auch?“ hat die Initiative „Mülltrennung wirkt“ ein umfassendes Aktionskonzept entwickelt. Sie stellt den Abfallberatungen Aktionselemente wie die XXL-Verpackungen, eine fetzige Trommler-Crew oder den „Trenn-Bären“ mit seinem Quiz-Rad sowie Informationsmaterial kostenlos zur Verfügung. Die teilnehmenden Kommunen können ihre Aktion rund um richtige Abfalltrennung frei gestalten. […]

Weitere Informationen und die ganze Pressemitteilung: www.mülltrennung-wirkt.de/presse

Quelle: Initiative „Mülltrennung wirkt”