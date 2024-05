TOMRA Recycling setzt auf zukunftsorientiertes Arbeiten in neuem Bürogebäude

Es steht als Sinnbild für die Vision und Werte des Unternehmens: Das neue Bürogebäude von TOMRA Recycling schafft Platz für die stetig wachsende Belegschaft.

Nachdem der weltweit führende Hersteller von sensorgestützten Sortiertechnologien für das Recycling im vergangenen Jahr bereits ein neues Testcenter an seinem Standort in Mülheim-Kärlich eröffnet hat, wurde jetzt auch der Bürokomplex nach 1,5 Jahren Bauzeit erweitert. Diese Erweiterung war nötig, denn TOMRA Recycling wächst und dieses Wachstum sieht auch in absehbarer Zeit kein Ende. Eine Verdopplung der Belegschaft seit 2019 zeigt: Der Recyclingmarkt boomt und durch neue Regularien werden effiziente Sortiersysteme immer wichtiger.

Dabei positioniert sich TOMRA Recycling, Teil des norwegischen Mutterkonzerns TOMRA, als Top-Arbeitgeber; mit 4,5 Sternen auf Deutschlands führender Job-Bewertungsplattform Kununu ist das Unternehmen unter den Bestbewerteten im ganzen Land.

Offen und kommunikativ: Die Innenräume spiegeln den Unternehmensgeist wider

Das neue 5-stöckige Gebäude, nun das Höchste in der Umgebung, glänzt nicht nur durch seine moderne und helle Ausstrahlung. Wer einen Blick in die Innenräume wirft, sieht ein offenes Raumkonzept, das die moderne Unternehmenskultur von TOMRA Recycling reflektiert.

Die verschiedenen Abteilungen sind in einzelne Kompartiments unterteilt, mit offenen Zugängen zu den anderen Unternehmensbereichen. Zwischen den einzelnen Abteilungen liegen geschlossene Räumlichkeiten, rund 250m², die für Meetings genutzt werden können und einen Raum für gemeinsames Brainstorming bieten. Insgesamt 170 neue individuelle Plätze zum Arbeiten wurden geschaffen.

„Uns war es wichtig, unsere offene und flexible Arbeitsweise in unserem neuen Büro widerzuspiegeln. Bei TOMRA Recycling kann jeder auf jeden zugehen und es herrscht eine Duz-Kultur auf Augenhöhe. Das wurde auch in der Planung unserer neuen Räumlichkeiten bedacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, so Dr. Volker Rehrmann, EVP, Leiter von TOMRA Recycling.

Die über 500 Mitarbeiter am Standort in Mülheim-Kärlich, von weltweit über 1.000, erfreuen sich einer flexiblen und modernen Arbeitsweise. New Work ist bei TOMRA nicht nur ein Buzzword, sondern wird durch eine hohe Vertrauensbasis jedem Mitarbeiter gegenüber seit Jahren gelebt und Remote-Arbeit ist ein fester Bestandteil davon.

Direkt neben dem neuen Gebäude befindet sich das Parkhaus, welches erst 2023 um ein großes Photovoltaik-System und 40 Ladestationen für E-Autos erweitert wurde, welche kostenlos von den Mitarbeitenden benutzt werden können.

Höhere Anforderungen an das Recycling, neue politische Auflagen und ein gesteigertes Bewusstsein für die Auswirkung von Abfall auf die Umwelt: Die Zukunft verspricht auch weiterhin ein starkes Wachstum für TOMRA Recycling.

Quelle: TOMRA Recycling Sorting