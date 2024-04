Kunststoffe im Automobilbau der Zukunft

Forschungsprojekt am Kunststoff-Institut Lüdenscheid gestartet.

Der Automobilbau befindet sich im Wandel: E-Mobilität und Nachhaltigkeit prägen die aktuellen Entwicklungen. Welche Rolle spielen dabei Kunststoffe? Welche neuen Anforderungen müssen sie erfüllen? Und wie können Unternehmen der Branche wettbewerbsfähig bleiben?

Diesen Fragen widmet sich ein achtmonatiges Forschungsprojekt, das im April 2024 am Kunststoff-Institut Lüdenscheid startet. Initiiert und vergeben von der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH (GWS), untersucht das Vorhaben im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Projekts „ATLAS – Automotive Transformationsplattform Südwestfalen“ die Zukunft von Kunststoffen im Automobilbau.

Trendrecherche und Faktencheck

Für die Teilnehmenden wird eine Trendrecherche und einen Faktencheck unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten durchgeführt. Dabei kann sich jedes Unternehmen aktiv beteiligen und einbringen.

Im Fokus stehen unter anderem solche Fragestellungen, wie etwa Rezyklate und Biomaterialien zum Einsatz kommen werden, oder wie die Materialien höhere Anforderungen im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und des Flammschutzes erfüllen können. Lassen sich bei geringem CO2-Fußabdruck und niedrigen Kosten noch hochwertige dekorative Interioroberflächen erzeugen? Und welchen Einfluss nehmen politische und weltwirtschaftliche Faktoren auf die gesamte Situation? Ziel ist es, eine Darstellung und Dokumentation der aktuellen Situation und der zukünftigen Entwicklungen zu liefern.

Impulse für die Branche

Das Projekt, das verstärkt an Firmen in der Region Südwestfalen gerichtet ist, aber grundsätzlich allen Interessenten offensteht, spricht sowohl produzierende Unternehmen mit internationalen Strukturen als auch kleine mittelständische Unternehmen an. Die Ergebnisse des Projekts sollen der gesamten Kunststoffbranche wertvolle Impulse geben.

Kostenlose Teilnahme für Unternehmen

Durch die Finanzierung aus dem durch das BMWK geförderten Transformationsnetzwerk Atlas wird eine kostenlose Teilnahme ermöglicht. Interessierte Unternehmen erhalten diskriminierungsfreien Zugang zu allen Aktivitäten und Ergebnissen. Das Kunststoff-Institut Lüdenscheid wird hierzu drei Projekttreffen mit Fachvorträgen veranstalten, um ein Kennenlernen sowie den gegenseitigen Austausch zu fördern. Das erste Projekttreffen wird am 23. Mai 2024 im Kunststoff-Institut in Lüdenscheid stattfinden.

Quelle: Kunststoff-Institut Lüdenscheid