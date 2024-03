Vecoplan präsentierte französische Tochtergesellschaft erstmals auf der Eurobois:

Jetzt auch ganz offiziell

Im Februar fand in Lyon die Fachmesse Eurobois mit den Schwerpunkten Holzbearbeitung und Möbelfertigung statt. Nachdem Vecoplan im vergangenen Jahr eine eigene französische Tochtergesellschaft gegründet hatte, war dies die perfekte Gelegenheit, das junge Team der Vecoplan France dem Fachpublikum vorzustellen.

In 2023 hat Vecoplan eine eigene Niederlassung in Frankreich in Betrieb genommen, um damit auch vor Ort als zuverlässiger und starker Partner präsent zu sein. Kunden erhalten mit der Vecoplan France nun eine direkte Unterstützung. Bei der Auslegung und Implementierung ihrer Anlagen erleichtert dies zudem innerhalb des Unternehmens die Kommunikation und verringert die Zahl der Schnittstellen. Von dieser Gründung profitiert insbesondere die französische Holzindustrie, denn in den vergangenen Jahren hat der Spezialist für Restholzaufbereitung mehrere hundert Maschinen und Anlagen geliefert und in Betrieb genommen. Die Eurobois war nun die erste Messe, auf der sich die französische Niederlassung einem breiten Fachpublikum vorstellen konnte. Dabei standen weniger die Produkte im Fokus als vielmehr die Beratungskompetenz der Kolleginnen und Kollegen, die allesamt französische Muttersprachler sind.

Nicht nur der Geschäftsbereich Wood I Biomass von Vecoplan ist mit der Premiere und dem Verlauf der Messe sehr zufrieden. Bertrand Thiebold, Vertriebsmitarbeiter bei Vecoplan France: „Wir konnten sowohl neue Kontakte knüpfen als auch zahlreiche Gespräche mit den Betreibern führen, die unsere Aggregate bereits einsetzen. Sie schätzen es sehr, mit unserer französischen Niederlassung nun einen direkten Draht zu uns zu haben.“ Auch für den Geschäftsbereich Service haben sich einige erfolgsversprechende Themen ergeben. Alle Vecoplan-Mitarbeitenden konnten viele laufende Projekte besprechen und bekamen auch gleich mehrere Anfragen. „Diese werden wir begeistert angehen“, verspricht Service Manager Frédéric Wiss: „Wir freuen uns auf die persönliche Betreuung unserer Kunden und darauf, die passenden Lösungen zu präsentieren.“

Die Vecoplan AG ist Produzent und Lieferant von Maschinen und Anlagen für die Aufbereitung und das Handling von Primär- und Sekundärrohstoffen für die stoffliche und thermische Weiterverwertung. Dazu gehören Holz, Biomasse, Kunststoffe, Papier, weitere Werkstoffe sowie Haus- und Gewerbeabfälle. Dabei legt das Unternehmen mit seinem umfangreichen Portfolio den Grundstein für ein funktionierendes Recycling. Vecoplan unterstützt als Partner sowohl bei Einzelmaschinenaufträgen als auch bei komplexen Anlagen und Megaprojekten. An eigenen Standorten in Deutschland, den USA, Großbritannien, Spanien, Polen, Italien und Frankreich arbeiten aktuell 580 Mitarbeitende.

Quelle: Vecoplan AG