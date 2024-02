Nachhaltigkeit bei Smartphones: Reduzierung von Elektroabfall

Als ständige Begleiter sind Smartphones zu einem unverzichtbaren Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Da die Wegwerfgesellschaft und der Konsum immer weiter wachsen ist es nicht verwunderlich, dass Handys oft ausgetauscht werden. Dabei bilden nachhaltige Lösungen wie Handy Reparaturen eine wirkliche Alternative zum Neukauf.

Selbst wenn das Display mal wieder einen Riss hat oder der Akku nicht mehr so lange durchhält, kann eine Generalüberholung das Smartphone wieder wie neu wirken lassen. Eine Win-Win-Situation für den Geldbeutel und die Umwelt!

Umweltbelastung durch Elektroschrott

Jährlich entstehen weltweit gigantische Mengen an Elektroschrott, ein besorgniserregendes Phänomen, das durch den schnellen Fortschritt und die hohe Austauschrate elektronischer Geräte getrieben wird. Smartphones, Computer, Fernseher und eine Vielzahl anderer elektronischer Geräte werden oft nach nur wenigen Jahren Nutzung ausgetauscht, teils aufgrund technischer Defekte. Häufig ist es aber der Wunsch nach neueren, leistungsfähigeren Modellen, durch den alte Geräte in die Tonne wandern. Dies führt dazu, dass enorme Mengen an Elektronikgeräten entsorgt werden, von denen viele noch funktionsfähig oder leicht reparierbar wären.

Diese Entwicklung stellt nicht nur eine Verschwendung wertvoller Ressourcen dar, sondern führt auch zu ernsthaften Umweltproblemen. Vor allem, wenn die Elektroschrott-Entsorgung nicht ordnungsgemäß abläuft. Viele dieser Geräte enthalten schädliche Substanzen wie Blei, Quecksilber und seltene Erden, die bei unsachgemäßer Entsorgung in die Umwelt gelangen und zu Boden-, Wasser- und Luftverschmutzung führen können. Zudem benötigt die Produktion neuer Smartphones eine große Menge an Ressourcen, darunter seltene Erden und Metalle, deren Abbau oft mit Umweltzerstörung und sozialen Konflikten verbunden ist. Der wachsende Berg an Elektroschrott ist somit eine der größten Herausforderungen im Bereich des Umweltschutzes und der nachhaltigen Ressourcennutzung.

Handyreparatur als Alternative zur Neuanschaffung

Eine Handy Reparatur bietet die nachhaltige Alternative zur ständigen Neuanschaffung. Durch die Instandsetzung können die Lebensdauer eines Geräts verlängert und wertvolle Ressourcen gespart werden. Es vermindert nicht nur die Menge an Elektroschrott, sondern reduziert auch den Bedarf an neuen Ressourcen für die Herstellung neuer Geräte. Umso erfreulicher ist es, dass die Menge gesammelter Elektroaltgeräte 2022 erstmal zurückgegangen ist.

Reparaturen können sich auf verschiedene Aspekte des Smartphones beziehen, wie den Austausch von Batterien, Bildschirmen oder anderen Komponenten, die häufig zu Funktionsstörungen führen. Viele Menschen glauben, dass Reparaturen teuer oder kompliziert sind, doch oft sind sie um einiges kostengünstiger als der Kauf eines neuen Geräts. Zudem fördern sie die Kreislaufwirtschaft, indem sie die Nutzungsdauer von Produkten verlängern. Besonders interessant: Das EU-Parlament hat im November 2023 das Recht auf Reparatur beschlossen. Werden Geräte zukünftig zur Reparatur gebracht, profitieren Besitzer von einem zusätzlichen Garantiejahr!

Möglichkeiten zur Smartphone-Reparatur

Es gibt verschiedene Wege, wie eine Smartphone-Reparatur durchgeführt werden kann. Autorisierte Servicecenter des Geräteherstellers bieten oft Reparaturen an, die zwar etwas teurer sein können, aber die Garantie des Geräts erhalten. Unabhängige Reparaturwerkstätten sind eine weitere Option. Sie bieten oft günstigere Preise und können eine breite Palette von Reparaturen durchführen. Zudem gibt es Online-Plattformen und Reparaturmarktplätze, die Reparaturdienste vermitteln und oft detaillierte Anleitungen für diejenigen bereitstellen, die sich mit Reparier-Sets an einer Eigenreparatur versuchen möchten. Es ist jedoch wichtig, bei der Wahl des Reparaturdienstes auf Qualität und Vertrauenswürdigkeit zu achten, um sicherzustellen, dass das Gerät fachgerecht repariert wird und seine Lebensdauer tatsächlich verlängert.

Autor: Steffan Schmitt