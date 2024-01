Bayerische Kreislaufwirtschafts- und Ressourceneffizienztage (KReTa) 2024 in München

Erfahren Sie am 7. und 8. Februar 2024, wie ressourceneffizientes Wirtschaften gelingt. Der Fokus der Veranstaltung liegt auf den Themen Kreislaufwirtschaft der Zukunft, Forschung, Klimaschutz, Digitalisierung, Recyclingbaustoffe und Kunststoffe. Seien Sie dabei – melden Sie sich jetzt an!

Zu den größten Herausforderungen unserer Zeit zählen der Klimawandel und Engpässe in Lieferketten sowie die Verknappung von Rohstoffen. Ressourceneffizientes Wirtschaften leistet einen wichtigen Beitrag dazu, diese Herausforderungen zu meistern.

Vielfältiges Programm bei den Bayerischen Kreislaufwirtschafts- und Ressourceneffizienztagen 2024

Wie das gelingen kann, wird bei den Bayerischen Kreislaufwirtschafts- und Ressourceneffizienztagen (KReTA) am 7. Februar (13:30 – 18:00 Uhr) und 8. Februar 2024 (09:00 – 14:00 Uhr) in der IHK für München und Oberbayern vorgestellt, erarbeitet und diskutiert.

Experten-Vorträge, Praxisbeispiele und Netzwerken

Die Schwerpunkte der Veranstaltung des Ressourceneffizienz-Zentrums Bayern (REZ) umfassen die Themen Kreislaufwirtschaft der Zukunft, Forschung, Klimaschutz, Digitalisierung, Recyclingbaustoffe und Kunststoffe im Kontext der Ressourceneffizienz.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und offen für alle am Thema Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz Interessierte. Seien Sie dabei – tauschen Sie sich aus. Gemeinsam für mehr Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz.

Kostenlos und in Präsenz an der IHK für München und Oberbayern oder digital

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag (BIHK) e. V. statt. Können Sie bei der Veranstaltung nicht vor Ort mit dabei sein? Dann nehmen Sie doch via Livestream daran teil. Wir freuen uns auf Sie!

Veranstaltungsort

IHK für München und Oberbayern

oder online

Max-Joseph-Str. 2

80333 München

Termin

07. Februar 2024, 13:30 – 18:00 Uhr

08. Februar 2024, 09:00 – 14:00 Uhr

Das Programm und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter: http://www.rez.bayern.de/kreta

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Referat 31 – Strategien und Systeme der Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern (REZ)