Inspektions- und SanierungsTage am 21./22. November 2023 in Dortmund

Strategien, Standards und Entwicklungen bei der Inspektion und Sanierung von Entwässerungssystemen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Leitthemen sind Künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel, Qualität.

Die Inspektions- und SanierungsTage (IST) der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) vereinen in parallelen Vortragssträngen zwei wichtige Bereiche aus dem Themenspektrum „Kanal“: die Zustandserfassung sowie die Sanierung von Schäden im Kanalsystem. Sie finden am 21./22. November 2023 in Dortmund statt.

Strategien, Standards und Entwicklungen bei der Inspektion und Sanierung von Entwässerungssystemen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Neben Inhalten wie Zustandserfassung, Inspektionstechniken und Bauüberwachung befasst sich die Tagung mit dem Branchenbild, dem Fachkräftemangel und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Veränderungen in der Siedlungsentwässerung

Muss das Branchenbild an aktuelle Entwicklungen angepasst werden? Weche Herausforderungen gilt es zu meistern? Hilft die Neuordnung der umwelttechnischen Berufe dabei, junge Menschen für die Kanalsanierung zu interessieren? Wie beurteilt die Gewerkschaft Ver.di die Situation? Eine Reihe von Fragen, die in der Veranstaltung aufgegriffen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt befasst sich mit dem Einsatz von neuen Technologien, die den Arbeitsalltag erleichtern können. Künstliche Intelligenz verändert die Zustandserfassung der Kanäle. Digitale Zwillinge schaffen virtuelle Abbilder von physischen Bauten inklusive der vorhandenen Technik, dies spart Zeit, Geld und Ressourcen. Erfahrungen eines BIM-Managers zu einem Projekt im kommunalen Verkehrswege- und Leitungstiefbau werden vor dem Hintergrund technischer Entwicklungen ebenso vorgestellt wie das Merkblatt DWA-M 149-5 „Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Optische Inspektion“.

Die Möglichkeiten von Georadar bei der Kanaluntersuchung, der Einsatz von Drohnen in Abwassersystemen und die Qualitätssicherung in der Kanalinspektion sind auch Inhalte des Programms, außerdem gibt es Berichte aus der Praxis über Bedarfsplanung und Sanierungsstrategien sowie Planung und Umsetzung der Kanalsanierung.

Anerkannte Fortbildung gemäß Fort- und Weiterbildungsordnung

Die Inspektions- und SanierungsTage richten sich an Fach- und Führungskräfte in Abwasserbetrieben, Mitarbeiter*innen in Ingenieurbüros und Hochschulabsolvent*innen. Sie sind als Ki-Fortbildung anerkannt. Inhaber*innen eines DWA-Ki-Passes können dessen Geltungsdauer durch die Teilnahme an der Veranstaltung um weitere drei Jahre verlängern. Die Veranstaltung dient auch als ZKS-Update.

Parallel zur Tagung können die Teilnehmenden eine Fachausstellung besuchen, die neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen vorstellt. Vom Ausstellerforum im Außenbereich wird live übertragen. Dort werden Kanalfahrzeuge präsentiert. Die Themen Beschaffung von Produkten oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung von Umweltaspekten, CO2-Bilanzierung in der Kanalsanierung sowie neue Robotertechnik bei der grabenlosen Sanierung von Hausanschlüssen werden erörtert.

Die Inspektions- und SanierungsTage finden im Kongresszentrum Dortmund statt, Strobelallee 45, 44139 Dortmund. Die Teilnahme kostet 810 Euro, für DWA-Mitglieder 680 Euro.

Quelle: DWA