Circunomics mit Market Leadership Award 2023 ausgezeichnet

Das Beratungsunternehmen Frost & Sullivan vergibt jährlich seine Best Practise Awards in verschiedenen regionalen wie internationalen Märkten. Dabei werden herausragende Leistungen in den Bereichen technologische Innovation, strategische Produktentwicklung, Produktqualität aber auch Wachstumsstrategie, Preis/Leistung, Markenstärke oder das Kundenerlebnis bewertet.

Circunomics überzeugte in diesem Jahr die Branchenanalysten von Frost & Sullivan. Durch seine hervorragenden Leistungen über alle Bewertungsaspekte hinweg konnte sich das Mainzer Startup den begehrten Award sichern. Damit rückt das Unternehmen, seinem Ziel, der weltweit führende Marktplatz für den Handel mit Second-Life-Batterien zu werden, erneut näher.

Circular Analytics Tool plus B2B-Handelsplattform – ein überzeugendes Angebot

Besonders überzeugt waren die Branchenanalysten vom Angebot zu Circular Analytics in Kombination mit einer innovativen B2B-Plattform, welche die Überwachung und die Vorhersage des Zustands einer Batterie, den Verkauf von Batterien in die Zweitverwertung sowie das Recycling, das heißt die Rückgewinnung von Seltenen Erden und Metallen wie Lithium, Nickel und Kobalt für die Herstellung neuer Batterien, vollständig abbilden kann.

Mit dieser Plattform bietet Circunomics nicht nur Datenanalysefunktionen zur Schätzung des sogenannten „SoH-Wertes“ (State of Health-Wert) einer Batterie, sondern ermöglicht auch Vorhersagen zu verbleibenden Ladezyklen und Empfehlungen für Second-Life-Optionen. Zudem verbindet der zugehörige B2B-Marktplatz OEMs mit Unternehmen für Energiespeicherlösungen. Ziel ist es, ein komplettes Kreislauf-Ökosystem für Batterien aus der Elektromobilität zu schaffen, um diese von ihrem ersten und zweiten Leben bis hin zum Recycling bestmöglich zu nutzen und Elektromobilität so nachhaltig wie möglich zu gestalten.

Sandhya Jesu, Industrieanalyst für das Thema Mobilität bei Frost & Sullivan bestätigt: „Circunomics Circular Analytics ermöglichen die Wartung der Batterien sowie die Planung von Entscheidungen über das Ende der Lebensdauer. Dadurch werden die Kosten für die Batterielagerung gesenkt und gleichzeitig die Gewinne der OEM’s aus dem Verkauf von Second-Life-Batterien potenziell gesteigert.“ Damit schafft Circunomics für OEM’s die entsprechenden Anreize, um Batterien ein zweites Leben zu schenken, bevor sie final ins Recycling gehen.

In einer Zeit des globalen Wandels mit einer deutlichen Fokussierung auf die Reduzierung von Emissionen und der damit einhergehenden immer stärkeren Verbreitung von E-Fahrzeugen positioniert Circunomics laut Frost & Sullivan optimal für ein schnelles Wachstum. Das Unternehmen unterstützt den branchenweiten Wandel hin zur einer Kreislaufwirtschaft im Bereich Lithium-Ionen-Batterien aus der Elektromobilität. Dieser Weg führt kontinuierlich weg vom reinen Recycling und hin zur Wiederverwendung derart wertvoller Ressourcen. Circunomics trägt dazu einen herausragenden Teil zu dieser Entwicklung bei und wurde daher verdient für den Best Practice im Bereich Batteriehandel ausgezeichnet.

Quelle: Circunomics GmbH