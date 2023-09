Verband Bergbau, Geologie und Umwelt e.V. bestellt neuen Präsidenten

Der Verband Bergbau, Geologie und Umwelt (VBGU), der sich als erfolgreicher Arbeitgeberverband seit über 30 Jahren dem konstruktiven Dialog im Bergbau und der Rohstoffgewinnung in Deutschland widmet, bestellte am 8. August 2023 seinen bisherigen Vizepräsidenten Jens-Peter Lux, Geschäftsführer der DMT GmbH & Co. KG, zum Präsidenten und Dr. Michael Paul, Technischer Geschäftsführer der Wismut GmbH, zum Vizepräsidenten.

Die Bestellung des neuen geschäftsführenden Vorstands war nötig geworden, nachdem Michael Seifert sein Ehrenamt als Präsident des Verbands zum 1. August 2023 aus gesundheitlichen Gründen niederlegen musste. Der VBGU dankt ihm für sein besonderes Engagement und seine geleisteten Tätigkeiten während seiner Präsidentschaft und wünscht ihm viel Kraft, Gesundheit und Energie.

Mit Jens-Peter Lux übernimmt ein erfahrener Branchenkenner das Amt an der Spitze des Verbandes, der bestens mit den aktuellen Herausforderungen des Bergbau-Sektors vertraut ist. Ob es um die Wiederherstellung sicherer Lieferketten, dem steigenden Bedarf an Rohstoffen für den High-Tech-Sektor, für die Energie- und Mobilitätswende oder für die Digitalisierung geht, der VBGU nimmt bei dieser anstehenden „Renaissance des Bergbaus“ hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen seiner Mitglieder für den Bergbau sowie der der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen in Deutschland eine wichtige Rolle ein und verleiht der Industrie eine starke Stimme in den anstehenden Diskursen. Hier kann Jens-Peter Lux mit seiner langjährigen Erfahrung in der Branche richtungsweisende Impulse geben und nachhaltige Entwicklungen anstoßen und begleiten.

Nach seiner Ausbildung zum Tiefbohrtechniker und seinem Hochschulabschluss in Geotechnik und Bergbau an der TU Bergakademie Freiberg und der daran anschließenden Tätigkeit in einem Berliner Ingenieurbüro ist Jens-Peter Lux nun seit über 20 Jahren für die in Essen sitzende DMT Group tätig. In dem global tätigen Ingenieur- und Beratungsunternehmen, der Führungsgesellschaft der TÜV Nord Group für Engineering und Rohstoffe, übernahm er schnell unterschiedliche Führungspositionen. Seit 2018 ist Jens-Peter Lux in der Geschäftsführung und verantwortet in dieser Funktion das operative Geschäft für den Infrastruktur- und Bergbausektor.

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich Jens-Peter Lux für und mit dem VBGU. Seit 2020 ist er als stellvertretender Präsident aktiv und er setzt nun den Weg als Präsident des Verbands fort. Die Mitgliedsunternehmen des VBGU zeichnen sich für ihn neben der umfassenden Rohstoffkompetenz „Made in Germany“ durch „[…] ihr engagiertes, kompetentes, verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln im Umgang mit Ressourcen sowie die Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen aus.“

Der zum Teil neu bestellte geschäftsführende Vorstand aus Jens-Peter Lux, Dr. Michael Paul und Nici Hoppe vertritt den Verband nach außen, zunächst bis zur nächsten regulären Vorstandswahl auf der Mitgliederversammlung im September 2024, womit der VBGU für die Zukunft bestens aufgestellt ist.

Quelle: VBGU