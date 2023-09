Bau-Fachkonferenz „Effiziente Gebäude 2023“ in Hamburg

FNR informiert über den Einsatz von nachwachsenden Baustoffen im Gebäudesektor.

Die Fachkonferenz „Effiziente Gebäude 2023“ findet am 11. September 2023 in der Freien Akademie der Künste in Hamburg statt. Sie bietet Fachleuten aus der Baubranche einen Tag lang die Möglichkeit zur Weiterbildung und zum Austausch vor Ort.

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) informiert in einer begleitenden Fachausstellung über Möglichkeiten eines zukunftsweisenden klimaneutralen Kommunalmanagements durch den Einsatz von biobasierten Materialien beim Öffentlichen Bauen und Sanieren.

Besonderes Augenmerk gilt dabei dem nachhaltigen Städtebau, denn der Einsatz nachwachsender Baustoffe im Gebäudesektor ist aktiver Klimaschutz. Durch den Baustoff Holz allein lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen Materialien bis zu 56 Prozent an Treibhausgasemissionen einsparen. Bund, Länder und Kommunen haben hier als größte Gebäudebesitzer eine Schlüsselrolle. Der Handlungsbedarf für Kommunen ist akut, denn das im Dezember 2019 in Kraft gesetzte Klimaschutzgesetz schreibt eine Absenkung der CO2-Emissionen im Bereich Bauen und Gebäude von derzeit 118 Millionen Tonnen auf 70 Millionen Tonnen schon bis 2030 vor.

Um dem enormen Informationsbedarf seitens der Kommunen zu dem Thema zu begegnen, stellt die FNR dazu umfangreiches Informationsmaterial bereit.

Wo: Freie Akademie der Künste Hamburg e.V., Klosterwall 23, 20095 Hamburg

Wann: 11. September 2023 10:00 bis 18:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenpflichtig und wird als Fortbildung von den Architektenkammern Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein anerkannt. Am 28. September wird es ein thematisch ergänzendes Online-Vertiefungsseminar geben.

Quelle: FNR