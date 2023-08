E-Zigaretten: Sammellösung von SENS eRecycling

Rund zehn Millionen E-Zigaretten wurden 2022 in die Schweiz importiert. Und der Verkauf soll weiterhin jährlich um 30 Prozent steigen. Darunter leidet die Umwelt. Denn die meisten E-Zigaretten landen im Abfall statt im Recycling.

Das Schweizer Unternehmen SENS eRecycling hat deshalb eine neue Branchenlösung lanciert. Ziel ist, 50 Prozent der verkauften E-Zigaretten zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

E-Zigaretten (Vapes) sind mit einem Akku betriebene elektrische Geräte. Sie unterliegen in der Schweiz der Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG). Hersteller, Importeure und Händler sind deshalb gesetzlich verpflichtet, alle Arten von ausgedienten E-Zigaretten zurückzunehmen.

Und das nicht ohne Grund: E-Zigaretten enthalten viele Wertstoffe. Darunter Nickel, Lithium oder Aluminium, die wiederaufbereitet werden können. Darüber hinaus sind sie leicht entzündlich und enthalten auch Stoffe, die der Umwelt schaden. Dennoch landet die Mehrheit der entsorgten E-Zigaretten im Müll. Zum einen, weil viele gar nicht wissen, dass E-Zigaretten elektronische Geräte sind. Zum anderen, weil bis anhin eine einheitliche Entsorgungslösung für E-Zigaretten in der Schweiz fehlte.

E-Zigaretten umweltgerecht entsorgen – so funktioniert’s!

Seit dem 1. Juli 2023 bietet SENS eRecycling gemeinsam mit der Swiss Vape Trade Association (SVTA) eine Branchenlösung für die umweltgerechte Entsorgung von E-Zigaretten an. Jeder Hersteller, jeder Importeur oder jeder Händler, die sich freiwillig der Branchenlösung anschließen, profitieren von einem standardisierten Prozess für die Sammlung, den Versand und die Verwertung von E-Zigaretten.

Und dieser funktioniert so: Allen Partnern der Branchenlösung liefert SENS eRecycling sogenannte Vape Recycling Bags. Darin können die Verkaufsstellen die zurückgegebenen E-Zigaretten sammeln und via Post an SENS eRecycling zurücksenden. Alternativ können ausgediente E-Zigaretten auch von den Konsumenten selbst kostenlos an den über 750 SENS-Sammelstellen in der Schweiz abgegeben werden.

15 Rappen – so viel kostet das Recycling

Die Kosten für die Sammlung, den Transport, die Sensibilisierung der Konsumenten und die Verwertung von E-Zigaretten finanziert SENS eRecycling durch einen vorgezogenen Recyclingbeitrag (vRB). Dieser beträgt aktuell 15 Rappen für Einweg- und Mehrweg-E-Zigaretten sowie Akkuträger mit einem Akku. 10 Rappen kostet er für einen Akkuträger ohne Akku. Die vRB wird vom Hersteller oder Importeur als fester Betrag auf den Verkaufspreis erhoben und von den Konsumenten beim Kauf der Produkte bezahlt.

Weitere Informationen

Quelle: SENS eRecycling