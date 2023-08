Industrielle Transformation – ökologische und auch ökonomische Notwendigkeit?

Eine Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Wirtschaft im Zeichen der gesetzten EU-Klimaneutralitätsziele bis spätestens 2050 ist unausweichlich. Doch wird aus dieser ökologisch unbestritten notwendigen industriellen Transformation bald auch eine ökonomische Notwendigkeit?

Dieser Frage geht Dipl.-Volksw. Alexander Heck am 26. September 2023 auf der bvse-Jahrestagung in Leipzig am Beispiel der Stahlindustrie nach. Der Prokurist und Director der Abteilung Public & Regulatory Affairs der Salzgitter AG berichtet unter anderem über Erfahrungen aus dem Dekarbonisierungsprojekt „SALCOS®-Salzgitter Low CO2 Steelmaking“ und erste Meilensteine des Unternehmens auf dem Weg zur klimaneutralen EU-Stahlproduktion […]

Quelle: bvse