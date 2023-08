Seminar: Ersatzbaustoffverordnung – neue Regeln für die Verwertung mineralischer Abfälle

Online, 28. September 2023, 10:00 bis 13:00 Uhr.

Seit August ist die neue Ersatzbaustoffverordnung (EBV) anzuwenden, wenn mineralische Abfälle aufbereitet und bei Bauvorhaben eingesetzt werden. Dies stellt die Betreiber von Aufbereitungsanlagen, Bauherren und andere Verwender sowie öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger vor neue Herausforderungen.

Das Onlineseminar richtet sich an alle, die mit mineralischen Abfällen wie Bauschutt, Boden etc. umgehen und diese bei Bauvorhaben oder in der Abfallwirtschaft verwenden wollen. Die Auswirkungen auf die Arbeit von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern werden besonders in den Blick genommen.

In den letzten Monaten mussten zahlreiche geplante oder bereits laufende Vorhaben auf die neuen Regeln umgestellt werden. Dabei sind schon eine ganze Reihe von offenen Fragen aufgetreten, für die es schon aktuelle Vollzugshilfen der LAGA, der LABO und der Bundesländer gibt.

Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung der Anwendungsbereiche der EBV bzw. der neuen BBodSchV (technische Bauwerke, Landschaftsbau). Hiermit werden wir uns zu Beginn des Seminars befassen. Hierzu gehört auch die Einbettung in Genehmigungsverfahren (z. B. Baugenehmigung) sowie die Verknüpfung mit den Anforderungen des Abfall- und des sonstigen Umweltrechts.

Intensiv werden wir uns mit dem Regelungssystem der EBV befassen nebst Abgleich mit dem bisherigen Regime: Stoffströme, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten, Abläufe vom Anfall des Materials über die Aufbereitung bis zum Einbau, Bedeutung der Material- und Überwachungswerte. Ferner gehen wir auf die neuen Regeln der BBodSchV für den Erd- und Landschaftsbau ein. Schließlich wird erörtert, was in der jetzigen Übergangsphase wichtig ist. In diesem Zusammenhang gehen wir auch auf die aktuellen Vollzugshilfen (LAGA, LABO) ein.

Zur Veranstaltung

