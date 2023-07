VDM Geschäftsklima-Index: Entwicklung im 3. Quartal 2023

Der Abwärtstrend des VDM Geschäftsklima-Index hat sich zu Beginn des 3. Quartals 2023 fortgesetzt. Gegenüber dem 2. Quartal verliert unser Geschäftsklima-Index 2,6 Indexpunkte. Verantwortlich für die spürbare Eintrübung sind neben der erneut eher negativen Beurteilung der Geschäftslage die weiterhin sehr pessimistischen Aussichten.

Wir sehen den aktuellen Abwärtstrend des Geschäftsklimas in unserer Branche in direktem Zusammenhang mit den negativen Konjunkturdaten der Gesamtwirtschaft und vielen, belastenden Unsicherheitsfaktoren. Mit dem abermaligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal und den zuletzt eingetrübten Konjunkturindikatoren haben sich die Sorgen gemehrt, dass die Nachwehen der Energiekrise und die Straffung der Geldpolitik die Wirtschaft stärker belasten könnten, als zuvor erwartet. Insgesamt spricht mehr dafür, dass die deutsche Wirtschaft trotz des Gegenwindes im Verlauf des Jahres wieder auf einen moderaten Expansionskurs einschwenken wird.

Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal war vor allem einem Sondereffekt bei den öffentlichen Konsumausgaben geschuldet und weniger Ausdruck einer breit angelegten wirtschaftlichen Abschwächung. Die Industrie kann von ihren nach wie vor hohen Auftragsbeständen zehren. Die konsumnahen Dienstleister dürften von den kräftigen Anstiegen der Löhne profitieren.

Alles in allem dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nach Einschätzung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel dennoch um 0,3 Prozent sinken. Für das kommende Jahr rechnen die Analysten mit einem Anstieg des BIP von 1,8 Prozent. Die Inflation sollte sich im Verlauf des Jahres deutlich verringern, im Jahresdurchschnitt aber dennoch einmal kräftig um 5,8 Prozent steigen. Für 2024 zeichnet sich eine deutlich niedrigere Inflationsrate von rund zwei Prozent ab.

Die vollständige VDM Geschäftsklimaumfrage lesen Sie hier.

Quelle: VDM