Netto Marken-Discount und die Initiative „Mülltrennung wirkt“ verlängern ihre Partnerschaft

Die Partnerschaft der Initiative „Mülltrennung wirkt“, die Initiative der dualen Systeme, und Netto Marken-Discount startet kommenden Montag (12. Juni) in die vierte Runde: Eine Woche lang informiert Netto erneut bundesweit Kundinnen und Kunden mit aufmerksamkeitsstarken Motiven, wie Verpackungen und Restmüll richtig getrennt werden und damit mehr Recycling ermöglicht wird.

Durch Recycling bleiben Verpackungen im Wertstoffkreislauf, so können der CO2-Ausstoß gesenkt und Ressourcen geschont werden. Die gemeinsame Informationskampagne hat das Ziel, noch mehr Verpackungen zu recyceln.

Die Reduktion von Verpackungsmengen, Mehrweg-Lösungen und Recyclingstrategien – dazu zählt auch, sich für mehr Recycling einzusetzen – sind Bestandteil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Netto zum Schutz von Klima und Ressourcen. „Die gemeinsame Aufklärungskampagne mit der Initiative ‚Mülltrennung wirkt‘ ist inzwischen fester Bestandteil unserer Aktivitäten für mehr Recycling. Denn Recycling kann nur stattfinden, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Abfälle getrennt entsorgen“, so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto.

Auch Axel Subklew, Sprecher der Initiative „Mülltrennung wirkt“, freut sich über die langjährige Partnerschaft: „Die Aufklärung von Verbraucher*innen ist keine einmalige Sache. Um richtige Abfalltrennung nachhaltig zu verbessern und damit die Voraussetzungen für mehr Recycling zu schaffen, müssen wir die Menschen immer wieder informieren und motivieren. Dass uns Netto, einer der führenden Lebensmittelhändler in Deutschland, auf diesem Weg schon seit drei Jahren begleitet ist eine große Unterstützung.“

Mit bunten, humorvollen Motiven und Claims vermittelt die Initiative „Mülltrennung wirkt“, wie einfach es ist, mit richtiger Mülltrennung einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz zu leisten. Für die Verbreitung der Motive stellt Netto auch in diesem Jahr ein umfangreiches Paket an Werbeflächen und Kommunikationskanälen deutschlandweit zur Verfügung. Allein in den Netto-Filialen erreicht die Kampagne wöchentlich über 21 Millionen Kundinnen und Kunden.

Recycling schont effektiv Klima und Ressourcen

Verbraucher*innen nehmen eine zentrale Rolle im Recycling ein. Nur mit einer konsequenten Mülltrennung können Verpackungen recycelt und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Wie groß der positive Effekt für die Umwelt ist, zeigt eine aktuelle Studie des Öko-Instituts: Durch die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungen aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack, aus Glas sowie aus Papier, Pappe und Karton werden in Deutschland jährlich 1,95 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart. Das ist so viel, als würde eine Person 1,38 Millionen Mal von Berlin nach New York fliegen. Gleichzeitig werden durch Verpackungsrecycling im Jahr rund vier Millionen Tonnen Sekundärrohstoffe erzeugt. Sie sind eine wichtige Rohstoffquelle für die Herstellung neuer Produkte.

Quelle: Pressebüro „Mülltrennung wirkt“