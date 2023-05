Resourcify mit dem German Innovation Award ausgezeichnet

Dem Hamburger Start-up Resourcify, das eine Plattform für digitales Entsorgungsmanagement bietet, wurde die Auszeichnung Winner des German Innovation Awards 2023 in der Kategorie Excellence in Business to Business – Information Technologies verliehen.

Technische, wirtschaftliche, soziale Innovationen – auf allen Ebenen entwickeln deutsche Unternehmen Lösungen und Produkte, welche die Industrie nachhaltig transformieren. Der German Innovation Award zählt dabei zu den anerkanntesten Auszeichnungen im Bereich nutzerorientierter Innovation und wird jährlich vom Rat für Formgebung verliehen.

Resourcify hat sich zum Ziel gesetzt, eine abfallfreie Zukunft zu ermöglichen und bietet dafür eine Plattform für digitales Entsorgungsmanagement. Resourcify vernetzt globale Unternehmen mit lokalen Entsorgern. Durch die Digitalisierung täglicher Abläufe befähigt die Plattform Unternehmen, ihre Wertstoffe zentral und transparent zu managen. Anhand datenbasierter Optimierung verbessern sie ihr Recycling sowie operative Prozesse und treiben die zirkuläre Transformation voran. Unternehmen profitieren von weniger Verwaltungsaufwand und bis zu 30 Prozent geringeren Kosten im Vergleich zum herkömmlichen Abfallmanagement. Außerdem werden neue Potenziale aufgeschlüsselt, um Wertstoffe gewinnbringend zu vermarkten und in den Kreislauf zurückzuführen. Führende Unternehmen wie Hornbach, Fraport AG und das Universitätsklinikum Bonn nutzen Resourcify täglich.

„Um bis 2050 klimaneutral zu werden, muss die Abfall- und Kreislaufwirtschaft als Teil dieses Ziels stärker in den Fokus rücken. Deshalb sind wir stolz, für unsere Plattform mit dem German Innovation Award ausgezeichnet worden zu sein. Wir sehen, dass innovative und intuitive digitale Tools im Bereich der Nachhaltigkeit immer wichtiger werden und Teil der allgemeinen Agenda werden. Wir wollen dieses Bewusstsein weiter stärken und Unternehmen mit Resourcify auf dem Weg dorthin unterstützen“, erklärt Gary Lewis, Co-Founder und CEO von Resourcify.

„Recycling von Wertstoffen schont Ressourcen und reduziert den Ausstoß von CO2. Das ist gut für die Umwelt und das Klima. Mit der von Resourcify entwickelten digitalen Lösung können Unternehmen ihr Abfallmanagement optimieren. Die übersichtlich und hierdurch angenehm nutzerorientierte Plattform vereint nicht nur alle wesentlichen Tools, die eine effiziente Verwaltung aller Abfall- und Recyclingdaten ermöglichen, sondern bietet auch ein Netzwerk an lokalen Entsorgern und Verwertern an. Das spart Zeit und Kosten und macht Recycling für Unternehmen noch attraktiver. Eine gute Lösung für noch mehr Nachhaltigkeit im Bereich der Abfallwirtschaft“, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rat für Formgebung, ergänzte: „Der German Innovation Award zeigt Jahr für Jahr, dass Deutschland seinen Ruf als Innovationsstandort erfolgreich zu verteidigen weiß. Er macht die Innovationskraft des deutschen Mittelstands in der Breite sichtbar und zeigt, wie flexibel und schnell sich auch kleinere Player an die sich rasant ändernden Anforderungen von Markt, Politik und globalen Einflussfaktoren zu adaptieren verstehen. Mit einer Auszeichnung des German Innovation Award prämieren wir diese herausragenden Projekte.“

Die Auszeichnungen

In beiden Hauptkategorien werden die Auszeichnungen „Gold“, „Winner“ und „Special Mention“ vergeben. Der German Innovation Award konnte 2023 mit 650 Einreichungen aus 22 Ländern erneut eine große Resonanz erzielen.

Berechtigt zur Einreichung sind Unternehmen aus allen Branchen und Bereichen der Wirtschaft sowie nicht-kommerzielle und staatliche Organisationen. Die Expertengremien des Rat für Formgebung entscheiden über die Zulassung zum Award. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt auf Basis von Kriterien wie Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit. Die Innovationsstrategie umfasst Aspekte wie soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit und berücksichtigt den Energie- und Ressourceneinsatz. Auch Faktoren wie Standort- und Beschäftigungspotenzial, Langlebigkeit, Marktreife, technische Qualität und Funktion, Materialität und Synergieeffekte spielen eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess.

Die festliche Preisverleihung fand am 23. Mai 2023 im Futurium in Berlin statt.

Quelle: Resourcify GmbH