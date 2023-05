Absichtserklärung zur Lieferung von recyceltem Lithiumhydroxid

Fortum Battery Recycling Oy und AMG Lithium GmbH haben einen Vorvertrag und eine Absichtserklärung über das Recycling von Lithiumsalzen unterzeichnet. Gemeinsames Ziel ist die Aufbereitung zu Lithiumhydroxid in Batteriequalität.

Die AMG Lithium GmbH, eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Deutschland und Teil des Geschäftsbereichs AMG Clean Energy Materials der AMG Critical Materials N.V., errichtet derzeit eine Lithiumhydroxid-Produktionsanlage am Standort Bitterfeld. Dort sollen die recycelten Lithiumsalze aus der neuen hydrometallurgischen Recyclinganlage von Fortum in Harjavalta/Finnland, verarbeitet werden.

Tero Holländer, Head of Business Line Batteries bei Fortum Battery Recycling, zeigt sich sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit AMG Lithium bei diesem wichtigen Projekt: „Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der unsere Vision für die Zukunft teilt und sich ebenso wie wir für Nachhaltigkeit und im Speziellen für die Verringerung des CO2-Fußabdrucks engagiert – und genau diesen Partner haben wir in AMG Lithium gefunden. Die Vereinbarung mit AMG ist ein beeindruckender Beleg für die Bedeutung unserer neu eröffneten Recyclinganlage in Harjavalta für die europäische Batterierecyclingindustrie. Sie unterstreicht den wachsenden Bedarf an recycelten Batteriematerialien und die steigende Nachfrage nach effizienten und ebenso nachhaltigen Lösungen. Dank der Zusammenarbeit mit AMG Lithium ist Fortum das erste Unternehmen, das eine echte europäische Kreislauflösung für die Automobil- und Batterieindustrie anbieten kann.“

Die neu errichtete kommerzielle hydrometallurgische Anlage von Fortum in Harjavalta kann effizient wertvolle Metalle aus alten Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen zurückgewinnen und gleichzeitig verschiedene Abfallfraktionen aus der gesamten Batterie-Lieferkette recyceln. Gemäß der unterzeichneten Absichtserklärung wird das rückgewonnene Lithiumprodukt von Fortum an AMG Lithium zur weiteren Verarbeitung geliefert.

Fortum Battery Recycling und AMG Lithium streben gemeinsam an, die gesamte Batterierecyclingkette zu optimieren, dabei den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Abhängigkeit der europäischen Akteure entlang der Batteriewertschöpfungskette von Rohstoffimporten zu verringern.

„Diese Absichtserklärung ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer unabhängigen und nachhaltigen Lithium-Lieferkette für Europa“, sagte Dr. Stefan Scherer, Geschäftsführer der AMG Lithium GmbH. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fortum, um die Lithium-Lieferkette für das Batterierecycling in Europa zu dekarbonisieren und zu verbessern.“

Quelle: Fortum Battery Recycling