bvse-Entsorgergemeinschaft: „Wir sind hervorragend aufgestellt“

Die bvse-Entsorgergemeinschaft hielt am 16. März 2023 in der bvse-Geschäftsstelle in Bonn ihre Mitgliederversammlung ab.

Bei der Vorstandswahl wurde Monika Kattermann (REL – Recycling Entsorgung & Logistik GmbH) einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ihr zur Seite stehen im Vorstand Maximilian Meckelburg, Hurt Aktenvernichtung GmbH & Co. KG, Christian Rüsing, Rüsing Kunststoffe GmbH und Matthias Schäfer, re-strap GmbH.

Monika Kattermann zeigte sich in ihrem Rechenschaftsbericht erfreut darüber, dass es der bvse-Entsorgergemeinschaft in einem schwierigen Marktumfeld gelungen sei, ihre Mitgliederzahl stabil zu halten. „Wir haben genauso viele Mitglieder wie noch vor drei Jahren bei der letzten Vorstandswahl. Wir sind hervorragend aufgestellt und können auch in Zukunft gewährleisten, dass die Zertifizierungen auf dem gewohnten qualitativen Niveau erfolgen können.“

Sie warnte aber davor zu glauben, dass die angespannte Wirtschaftslage schon überwunden sei. Vielmehr müsse man davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Krisenszenarien auch unsere Branche und damit unsere Mitgliedsunternehmen weiter belasten.

Besonders bedankte sich Monika Kattermann bei den Mitgliedern des Überwachungsausschusses mit Thorsten Franz (Terrag GmbH) an der Spitze. „Die wichtige Arbeit des Überwachungsausschusses kann nicht hoch genug bewertet werden und bildet den Kern und die Stärke unserer Tätigkeit als bvse-Entsorgergemeinschaft“, erklärte die Vorsitzende.

Im Anschluss an die Wahl und zum Ende der Mitgliederversammlung gratulierte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock Monika Kattermann sehr herzlich zur Wiederwahl und bedankte sich für ihr großes Engagement. „Der Entsorgungsfachbetrieb ist ein wichtiger Qualitätsbaustein für die Recycling- und Entsorgungsbranche und die bvse-Entsorgergemeinschaft mit ihren circa 300 Mitgliedsunternehmen leistet hier eine hervorragende Arbeit“, betonte Rehbock anerkennend.

Quelle: bvse