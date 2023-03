„Der kommunale Wertstoffhof“ – Neue VKU-Publikation erschienen

Bereits die im Jahr 2015 erschienene Infoschrift wurde rege nachgefragt. Nach sieben Jahren liegt nun eine vollständig überarbeitete Fassung vor.

Wie funktioniert der Ablauf in einem kommunalen Wertstoffhof? Wie können in der Praxis Problemstellungen für das verantwortliche Personal gelöst werden? Und an welchen Kriterien entscheidet sich die Kundenzufriedenheit? Die neue VKU-Publikation (Information 108) „Der kommunale Wertstoffhof“ bietet einen praxisnahen Einblick in die Funktionsweise des kommunalen Wertstoffhofs.

Ob Kundenfreundlichkeit, das Spektrum der angenommenen Wertstoffe sowie die bauliche Ausstattung: Die Zufriedenheit der Bürger mit der Qualität der kommunalen Wertstoffhöfe und so auch mit der kommunalen Abfallwirtschaft entscheidet sich an handfesten Kriterien.

Bereits die im Jahr 2015 erschienene VKU-Infoschrift zum „kommunalen Wertstoffhof“ wurde rege nachgefragt. Nach sieben Jahren liegt nun eine vollständig überarbeitete Fassung vor, angereichert mit neuen Best-Practice-Beispielen und um das eigenständige Kapitel „Schadstoffannahme“ erweitert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Angeboten der Vorbereitung zur Wiederverwendung.

Das Besondere: Die Infoschrift ist von Praktikern für Praktiker erstellt, denn alle Autorinnen und Autoren der Infoschrift sind mit dem operativen Geschäft auf den Wertstoffhöfen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit bestens vertraut und haben diese Erfahrungen in die Broschüre einfließen lassen.

VKU-Publikation 108 „Der kommunale Wertstoffhof“

Auflage März 2023, 74 Seiten, broschiert

Herausgeber: Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)

Ein PDF-Dokument der Information 108 finden VKU-Mitglieder zum kostenfreien Download im mitgliedergeschützten Bereich. Sie kann zudem als Druckexemplar zum Preis von 29,00 Euro (für Mitglieder des VKU) bzw. 53,00 Euro (für Nichtmitglieder) zzgl. MwSt. und Versandkosten über den VKU-Verlag bestellt werden.

Quelle: VKU