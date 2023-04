Heinz Gruppe erhält Goldurkunde von Umweltminister Thorsten Glauber

Anerkennung für langjährige Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern.

Die Heinz Gruppe wurde am 19. April 2023 von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber mit einer Goldurkunde gewürdigt. Geschäftsführer Otto Heinz und Gloria Heinz nahmen die Urkunde während einer Feierstunde im Schloss Nymphenburg in München entgegen. 100 Unternehmen aus Südbayern erhielten die Auszeichnung für ihre fünfte Teilnahme in Folge am Umwelt- und Klimapakt Bayern.

„Für uns ist es eine große Ehre, in diesem Rahmen für unsere langjährigen Bemühungen für den Umweltschutz ausgezeichnet zu werden“, freut sich Geschäftsführer Otto Heinz. Eine fachgerechte Entsorgung und Recycling seien ganz wesentliche Bausteine für mehr Ressourceneffizienz und damit für mehr Klimaschutz in Bayern. „Dazu leisten unsere über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 13 Standorten in Ober- und Niederbayern jedes Jahr ihren ganz persönlichen Beitrag“, ergänzt Gloria Heinz, Fachbereichsleiterin Marketing und Kommunikation.

Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist eine der erfolgreichsten Umweltinitiativen in Deutschland. Als Umweltpakt wurde die Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft 1995 gegründet. Im Jahr 2020 wurde die Umweltpartnerschaft in den Umwelt- und Klimapakt überführt. Unternehmen ergreifen in diesem Rahmen auf der Basis von Freiwilligkeit und Eigenverantwortung eine Vielzahl von Umwelt- und Klimamaßnahmen. Besonders im Fokus stehen dabei unter anderem Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Energieeffizienz sowie Entsorgung und Recycling.

„Der Umwelt- und Klimapakt ist ein Erfolgsmodell. Er vereint Ökonomie und Ökologie. Die hohe Teilnehmerzahl an unserer Umweltinitiative zeigt: Umwelt- und Klimaschutz sind von entscheidender Bedeutung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg – sie sind Wachstumstreiber der Zukunft“, betont der Umweltminister. Mit der Verleihung der Gold-Auszeichnung bedanke sich die Staatsregierung bei den langjährigen Partnern. Insgesamt beteiligen sich mehr als 1.600 bayerische Unternehmen und Einrichtungen aus der Wirtschaft am Umwelt- und Klimapakt. Ein Internetauftritt mit vielfältigen Informations- und Beratungsangeboten sowie eine Best-Practice-Plattform mit Praxisbeispielen aus der Wirtschaft sollen zugleich Hilfestellung sein und Ansprechpartner für Nachahmer vermitteln.

Quelle: Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG