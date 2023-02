Ecobat Solutions Europe wird Partner der Zukunftswerkstatt 4.0

Die Ecobat Solutions Europe GmbH und die Zukunftswerkstatt 4.0 haben ihre Kooperation bekanntgegeben. Gemeinsam arbeiten die beiden Partner an innovativen Dienstleistungen rund um das Handling von EV-Batterien in Autohäusern und Werkstätten sowie das Recycling.

Ecobat Solutions tritt dem Netzwerk der Zukunftswerkstatt 4.0 als Innovationspartner bei und bringt im Rahmen der Partnerschaft seine Expertise in Sachen „EV-Batterie-Re-Engineering“, „EV-Batterierecycling“ und „Kreislaufwirtschaft“ ein. Gemeinsames Ziel ist die Entwicklung von innovativen Dienstleistungsangeboten rund um das Handling von EV-Batterien in Autohausunternehmen und Werkstätten und das Recycling.

Christian Stein, Key Account Manager für Zentraleuropa bei Ecobat Solutions: „Wir sind begeistert und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Zukunftswerkstatt 4.0. Durch unser Engagement können wir unsere Partnerschaften innerhalb der Branche vertiefen und unsere Lösungen in den Bereichen Logistik, Batterietechnik, Recycling und Materialkreislaufwirtschaft hervorragend präsentieren und ausbauen.“ Prof. Dr. Stefan Reindl, Geschäftsführer der Zukunftswerkstatt 4.0, ergänzt: „Batterieelektrische Fahrzeuge sind aus unserer Mobilität nicht mehr wegzudenken und daher auch längst in den Autohäusern und Werkstätten angekommen. Ecobat bietet innovative Lösungen für die Diagnose, die Wiederverwendung und das Recycling unterschiedlicher Batterietypen – mit unserer Partnerschaft erweitern wir das Partnernetzwerk der Zukunftswerkstatt 4.0 sinnvoll und zukunftsorientiert.“

Ecobat Solutions ist Teil von Ecobat, dem weltweit größten Recyclingunternehmen für Batterien unterschiedlicher Art. Mit einer Recyclingfähigkeit von über 97 Prozent bei herkömmlichen Blei-Säure-Batterien gründete das Unternehmen vor zwei Jahren den Geschäftsbereich Solutions, um sowohl Re-Engineering- als auch Recycling-Dienstleistungen für moderne Batterietypen, insbesondere Lithium-Ionen-Batterien, zu etablieren. Das Unternehmen bietet europaweit einen integrierten Service an, der die Logistik, die Diagnose, die Entladung, das Re-Engineering, die Wiederverwendung sowie das Recycling vieler moderner Batterietypen umfasst.

Die Versuchsanlage von Ecobat in Darlaston, Großbritannien hat bereits mehr als 5.000 Elektrofahrzeugbatterien für die Wiederverwendung oder das Recycling aufbereitet und setzt damit den Standard für das Netzwerk von Ecobat Solutions. Im vergangenen Jahr wurde mit der ersten Recyclingstufe begonnen, bei der aus den EV-Batterien zahlreiche wiederverwertbare Komponenten gewonnen werden. Im nächsten Jahr wird die Kapazität 10.000 Tonnen pro Jahr überschreiten und sich bis 2025 auf 20.000 Tonnen verdoppeln. Der Standort von Ecobat Solutions in Hettstedt, Deutschland, wurde 2021 erworben und führt derzeit die Demontage, die Entladung und das Recycling von EV-Batterien durch. In diesem Jahr wird sich das Recyclingvolumen auf 10.000 Tonnen verdreifachen. In Bazoches, Frankreich, baut das Unternehmen aktuell eine Logistik- und Lagereinrichtung, in der durch weitere Investitionen das Recycling der ersten Stufe auf bis zu 10. 000 Tonnen pro Jahr im Jahr 2025 ausgebaut werden soll.

Über die Zukunftswerkstatt 4.0

Die Zukunftswerkstatt 4.0 leistet einen wichtigen Beitrag, um die Unternehmen des Kfz-Gewerbes innerhalb des technologischen Transformationsprozesses zu begleiten und auf anstehende Veränderungen vorzubereiten. Hierzu werden die Strukturen eines modernen Autohausbetriebs auf rund 450 Quadratmetern abgebildet. Ziel ist es, den Branchenakteuren entlang der Kundenprozesse im Sales- und Aftersales einen Überblick zu innovativen Technologien und Systemen von heute und morgen zu geben. Ein Besuch der Zukunftswerkstatt 4.0 empfiehlt sich für Beschäftigte und Entscheider der Branche gleichermaßen – vom Auszubildenden, über den Service- oder den Verkaufsberater bis hin zur Führungskraft.

Besucher der Zukunftswerkstatt 4.0 erhalten auf einer neutralen Plattform Impulse von rund 120 Innovationspartnern, wie sie ihr Tagesgeschäft effizienter und zukunftsorientiert ausgestalten können. Neben Werkstatt und Showroom stehen multifunktionale Räume mit neuester Tagungstechnik für vielfältige Nutzungskonzepte zur Verfügung. Dieses Umfeld lässt eine Verknüpfung von Theorie und Anwendungssituation in höchster Qualität zu. Um die Zukunftswerkstatt 4.0 ist ein umfangreiches Partnernetzwerk mit über 120 Partnern mit vielfältigen Angeboten aufgebaut. Weitere Informationen unter: www.zkw-inno.de

Quelle: Ecobat Solutions