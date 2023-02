Biogas-Speicherkraftwerke: Seminarreihe geht in die nächste Runde

Erfahrungen und Geschäftsmodelle von und für Praktiker.

Mit der Seminarreihe „Erfolgreiche Praxis Speicherkraftwerke“ informiert das Flexperten-Netzwerk an insgesamt neun Seminartagen in verschiedenen Regionen Deutschlands über die Perspektiven der Flexibilisierung von Biogasanlagen. Dabei berichten Betreiber erfolgreich flexibilisierter Biogasanlagen über ihre Erfahrungen. Fachforen und eine Ausstellung bieten zusätzliche Fachinformationen, zum Beispiel zu neuen Geschäftsmodellen, zu bewährten Technologien und zu Fördermöglichkeiten. Die Veranstaltungsreihe wird durch das Flexperten-Netzwerk organisiert. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fördert die Seminarreihe durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR).

Der Ausstieg von Atom und Kohle, einhergehend mit dem vermehrten Zubau volatiler Stromerzeuger wie Wind und Photovoltaik, erfordern künftig alternative Flexibilitätsoptionen. Biogasanlagen produzieren schon heute flexibel Strom und gleichen so die schwankende Stromversorgung anderer erneuerbarer Energieträger aus. Dies zeigt die FNR unter: https://visuflex.fnr.de/

Mittlerweile gibt es einige hundert erfolgreiche Speicherkraftwerke, die von den zuletzt hohen Börsenstrompreisen profitierten. Wie eine Biogasanlage zum Speicherkraftwerk wird, welche Geschäftsmodelle aktuell in Frage kommen, welche Förderung es dafür gibt, welche Hürden zu überwinden sind und mit welchen Erträgen zu rechnen ist, erfahren Teilnehmende auf einem der Seminare „Erfolgreiche Praxis Speicherkraftwerke“. Die aktuelle Seminarreihe fokussiert die Flexibilisierung von Biogasanlagen in Kombination mit einem Wärmenetz. Dafür stehen Betreiber, Planungsbüros, Zulieferer und Dienstleister in mehreren thematischen Panels Rede und Antwort.

Die Seminarreihe „Erfolgreiche Praxis Speicherkraftwerke“ findet an verschiedenen Orten deutschlandweit statt und läuft aktuell noch bis Ende März 2023. Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe.

Best Practice-Beispiele zu erfolgreich betriebenen Speicherkraftwerken stellt die FNR in einer Videoreihe vor.

Quelle: FNR