Produktionsstart für PET Recycling Team Targu Mures

Die Alpla Group eröffnet gemeinsam mit den beiden Joint-Venture-Partnern Ecohelp und UPT nach neun Monaten Bauzeit und einer Investition von rund 7,5 Millionen Euro ihre bis dato erste PET-Recyclinganlage in Rumänien.

Die erste Extrusionslinie wurde in Betrieb genommen. Am 4. Mai 2023 laden die Joint-Venture-Partner zur offiziellen Eröffnungsfeier. Erweiterungspotenzial ist bereits eingeplant: Das topmoderne Werk bietet Raum für eine zweite Extrusionslinie und damit eine Verdoppelung der Kapazität. Produziert wird ab sofort jährlich etwa 18.000 Tonnen rPET-Granulat aus PET-Flakes aus der haushaltsnahen Sammlung. Das gemeinsame Unternehmen PET Recycling Team Targu Mures beliefert den südosteuropäischen Markt mit rPET in Lebensmittelqualität – Ausgangsmaterial für neue Preforms und Flaschen. Mit der neuen Recyclinganlage entstanden 20 zusätzliche Arbeitsplätze.

Quelle: Alpla Group