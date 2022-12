Fusionierungsvertrag unterzeichnet: Kinshofer kauft Prolec

Die Kinshofer GmbH aus Deutschland und das in England ansässige Unternehmen James Fisher-Prolec (Prolec) haben heute bekannt gegeben, dass sie einen Fusionierungsvertrag unterzeichnet haben. Mit diesem Vertrag hat Kinshofer 100 Prozent der Anteile von Prolec erworben.

Kinshofer ist seit über 50 Jahren ein führender Hersteller von Anbaugeräten für Lkw-Krane, Bagger und Kompaktlader und hat seine Produktpalette sowohl auf dem Kran- als auch auf dem Baggermarkt konsequent weiterentwickelt, um ein kompetenter und zuverlässiger Partner für OEMs und OEDs zu sein. Frühere Firmenübernahmen durch Kinshofer, wie von Liftall Inc. (Kanada), Demarec BV (Holland), RF System AB (Schweden), Auger Torque Group (Großbritannien / Australien / China), Solesbee´s LLC (USA), Doherty Group (Neuseeland / Australien), Hammer Srl. (Italien), Cangini Benne Srl. (Italien) und Trevibenne Spa. (Italien) stellen andere wichtige Meilensteine dieser Entwicklung dar.

Die Übernahme von Prolec ist für Kinshofer in zweierlei Hinsicht von Bedeutung; erstens erweitert es das Produktportfolio von Kinshofer um „intelligente“ Technologien und ermöglicht es Kinshofer, eigene Software- und Hardwaresysteme für seine traditionellen Produkte wie Tiltrotatoren zu entwickeln. Zweitens wird Kinshofer so in den Markt für innovative intelligente Technologieprodukte eintreten, um die Produktivität und Sicherheit von Anbaugeräten in Verbindung mit Ladekranen und Baggern zu verbessern. Mit diesem Schritt zeigt Kinshofer sein Engagement als weltweit führender Anbieter von Anbaugeräten für die Bauindustrie.

Prolec, ein 1982 gegründetes Unternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Hardware- und Softwaretechnologie für Baumaschinen, vor allem in Bezug auf Sicherheit, Produktivitätslösungen, Wiegen und Führung. Der Branchenerfolg von Prolec basiert auf der langjährigen Erfahrung seiner Mitarbeiter, seiner breiten Produktpalette und der engen Beziehung, die Prolec zu seinen Kunden pflegt. Als Marktführer hat Prolec viele Neuerungen entwickelt, die heute alltäglich sind, darunter CAN-Sensoren, grafische Grabtiefenmonitore, eingebaute Wiegesysteme, Höhenbegrenzungslösungen und fortschrittliche Zweiwege-Systeme.

Thomas Friedrich, Geschäftsführer und CEO der Kinshofer Gruppe, sagte: „Kinshofer setzt seine Strategie fort, der Branche eine „One-Stop-Shop“-Lösung mit herausragenden technischen Produkten zur Verfügung zu stellen, um die Effizienz und vor allem die Rentabilität der Kunden zu steigern. Die Akquisition von Prolec war der nächste Schritt in unserem Ansatz, ein globaler Branchenführer mit einer soliden, lokalen Präsenz zu sein.“

Nigel Shaw bleibt CEO bei Prolec. Er kommentierte: „Die Konzentration von Wissen und Kompetenz wird ein starkes Zentrum für zukünftige Entwicklungen bilden, von denen unsere Kunden nur profitieren können. Insbesondere die Kombination beider Produktreihen wird zu bahnbrechenden Innovationen für die Branche führen. Das gesamte Prolec-Team, das in seiner Gesamtheit bestehen bleibt, freut sich sehr, Teil dieser gemeinsamen Zukunft zu sein.“

Die Mitarbeiter von Kinshofer und Prolec arbeiten an der schnellen Integration, um den Kunden weltweit ihre umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette anzubieten.

Quelle: Kinshofer GmbH