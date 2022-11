Europäische Woche der Abfallvermeidung – Bundesweite Aktionen von Re-Use Deutschland

Secondhand-Kaufhäuser sind wichtiger Bestandteil der Abfallvermeidung.

Deutschlandweit beteiligen sich die Mitgliedsbetriebe des Verbandes der Secondhand-Kaufhäuser Re-Use Deutschland an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Das Motto der diesjährigen Europäischen Woche der Abfallvermeidung in Deutschland lautet „Nachhaltige Textilien: Wiederverwendung statt Verschwendung!“. Die Woche findet vom 19. bis zum 27. November 2022 statt.

In einer bundesweiten Kampagne finden Veranstaltungen mit dem Thema „Rabattwürfeln“ und viele lokale Aktionen wie „Anziehend anders“ oder örtliche Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen statt. Eine Übersicht ist auf der Homepage von Re-Use Deutschland zu finden.

Nach Angaben von Re-Use Deutschland* verursacht unser Konsum an Kleidung pro Kopf in Deutschland einen Ausstoß von 135 Kilogramm Treibhausgasen – so viel wie eine Pkw-Fahrt vom Bodensee bis Flensburg. Es braucht bis zu 805 Liter Wasser, um einen Pullover mit 90 Prozent Baumwollanteil herzustellen – das entspricht sieben Badewannen. Bis zu einem Kilo Chemikalien wird pro Kilo Textilien zur Veredlung genutzt.

Kleidungsstücke aus zertifizierten Secondhand-Kaufhäusern sind Re-Use Deutschland zufolge:

einzigartig – Unikate und Vintage-Stücke

gründlich gereinigt – dadurch auch für Allergiker geeignet

unschlagbar günstig – Betriebe von Re-Use Deutschland sind gemeinwohlorientiert

„Secondhand-Kaufhäuser sind ein wichtiger Baustein der Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Mit der gemeinsamen Aktion von Re-Use Deutschland werden wir die Thematik weiter voranbringen und Teil der Europäischen Woche der Abfallvermeidung sein. Upcycling-Projekte mit Textilien sind zudem seit langem in vielen Kaufhäusern eingerichtet“, erklärt Claudio Vendramin, Vorsitzender des Verbandes.

Mit der im September 2021 gestarteten Kooperations- und Qualitäts-Dachmarke „Re-Use Deutschland“ wurde ein bundesweites Gütesiegel für Secondhand-Kaufhäuser initiiert. Aktuell sind 33 Betriebe in ganz Deutschland erstmalig zertifiziert.

Quelle: Re-Use Deutschland/Wir e.V. (verantwortlich für den Inhalt)

*Die Angaben von Re-Use Deutschland sind nicht belegt.