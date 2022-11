bvse-Präsident Henry Forster: Trotz Krise, nicht kirre machen lassen

Wir leben in bewegten Zeiten. Weltweite Pandemie, Krieg in Europa, Zusammenbruch von Lieferketten, Energiekrise und eine beginnende Rezession. „Genau in diesen Krisen sind Innovationen, Risikobereitschaft, Unternehmertum und positive Grundhaltung die größte Chance. Vielleicht ist es das, was den Mittelstand auszeichnet.

Der Mittelstand unserer Branche musste schon immer mit volatilen Märkten, mit ruinösen Preiskämpfen, mit schädlichen politischen Entscheidungen, mit Rohstoffkrisen und mit Wettbewerbsmonopolen kämpfen“, erklärte bvse-Präsident Henry Forster im Herbst 2022 vor den 300 Teilnehmern der bvse-Jahrestagung die in Berlin stattfand.

Quelle: bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.