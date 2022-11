Logistik-IT: AIS alfaplan gewinnt Telematik Award

Zwei Telematik Awards nahm das Team von AIS alfaplan im Oktober 2022 stolz in Empfang: Der Ulmer Anbieter für Logistik-IT gewann mit dem Produkt Streckenoptimierung in der Kategorie Tourenplanung. Außerdem gewann das Unternehmen den Award in der Kategorie Anwenderpreis.

Mit dem Telematik Award zeichnet der Veranstalter, die Mediengruppe Telematik-Markt, alle zwei Jahre herausragende Lösungen im Bereich der Telematik aus.

Im Vergleich zu den gängigen Navigationssystemen nutzt die Streckenoptimierung von AIS alfaplan Informationen wie Verbrauchswerte, Verschleiß und sogar Personalkosten, um für jede Kombination aus Auftrag und eingeplantem Fahrzeug die kostenoptimale Strecke zu berechnen. „Damit unterstützt AIS alfaplan die Logistik dabei, wirtschaftlich zu planen und Kosten drastisch zu senken“, sagt Carsten Wachtendorf, Geschäftsführer des Unternehmens. „Gerade in Zeiten steigender Logistikkosten arbeiten wir mit Hochdruck daran, unseren Kunden sinnvolle Lösungen für dieses Problem an die Hand zu geben.“

Die meisten zufriedenen Anwender

Zudem gewann AIS alfaplan in der Kategorie Anwenderpreis. Der Anwenderpreis spiegelt das positive Votum der Anwender wider: „Der Anbieter konnte in den vergangenen zwei Jahren die meisten zufriedenen Anwender in unabhängigen Berichten vorweisen“, bestätigt der Schirmherr des Telematik Awards, Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

Die hochkarätige Fachjury setzt sich aus Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Fachjournalisten und Anwendern zusammen. In insgesamt acht Kategorien konnten sich Anbieter aus der Branche bewerben. Zusätzlich lobte der Veranstalter drei Sonderpreise aus, darunter den Anwenderpreis.

Quelle: AIS alfaplan GmbH