Erfolgreicher 8. Tag der Entsorgungs-Logistik – WFZruhr bringt Fachbesucher zusammen

»Schon unmittelbar nach dem Abschluss des 8. Tages der Entsorgungs-Logistik gingen die ersten Anmeldungen für das Folge-Event im nächsten Jahr – am 7. und 8. Sept. 2023 – ein«, freute sich Dr. Hildebrand von Hundt, Geschäftsführer des WFZruhr, über Resonanz und Perspektive des Branchentreffens am 1. und 2. September 2022.

Schon zum achten Mal trafen sich Entscheider und Fachbesucher auf dem weitläufigen Gelände des Forschungs- und Technologiezentrums Ladungssicherung Selm. Hier, mitten im Wald, platzierten 65 Aussteller ihre neuen Fahrzeuge, Spezialmaschinen für den kommunalen Einsatz und Hightech-Gerätschaften für die Umweltwirtschaft. Im Mittelpunkt standen Fachgespräche und Netzwerk-Treffen. 630 Fachbesucher aus kommunalen und privaten Unternehmen nutzten die Gelegenheit zum fundierten Austausch und zur Diskussion über aktuelle Trends der Branche.

Darüber hinaus hatte das Kompetenz-Netzwerk WFZruhr wieder Vortragsblöcke zu Themen der Zeit organisiert: Erfahrene Experten referierten am ersten Tag über alternative Antriebe, Sascha Hähnke von Rhenus Transport führte als Keynote-Speaker pointiert und unterhaltsam in das komplexe Thema ein. Am Folgetag erläuterten Experten, welche Bedeutung das Thema Digitalisierung und Sicherheit in den Unternehmen hat; unter anderem berichteten sie über Einsatzmöglichkeiten und Nutzen Künstlicher Intelligenz.

Jenseits der Fachvorträge drehten sich Präsentationen, Gespräche und fachlicher Austausch um weitere aktuelle Themen wie Fahrerassistenzsysteme sowie Einsparungspotenziale von Energie und Material. »Eben netzwerken mit Nutzwert«, so Tobias Althoff, zuständig für Organisation beim WFZruhr.

Erstmals Get-together

Zum ersten Mal lud das WFZruhr in diesem Jahr zum Get-together – und mehr als 200 Gäste kamen am ersten Veranstaltungstag zum abendlichen Netzwerktreffen. »Der Zuspruch hat uns riesig gefreut und zeigt auch, wie wichtig der persönliche Austausch ist und auch sicherlich bleiben wird«, resümierte von Hundt – der sich schon auf das Branchen-Event im kommenden Jahr freut. Am Rande der Veranstaltung wurden Unternehmen für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im WFZruhr geehrt. Mehr Informationen unter www.wfzruhr.nrw.

Save the Date: 29. Tag der Entsorgungs-Logistik“ am 7.- 8. Sept. 2023

Quelle: WFZruhr e.V.