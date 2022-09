Transparente Kunststoffe für Verbraucher durch neues Online-Portal

Jeder Akteur in der Lieferkette kann nun zu einer transparenten und unveränderlichen Aufzeichnung jedes Schrittes des „Ex-Abfalls“ auf dem Weg zum Markt beitragen. Stefano Chiaramondia und Riccardo Parrini: „Es wurden bereits mehr als zweitausend Tonnen an Produkten zurückverfolgt. Dank des digitalen Passes hat die Nachhaltigkeit keine Geheimnisse mehr“.

Das Portal, das den Fluss von recyceltem Kunststoff einfach und sofort „erzählt“, ist geboren. Nach dem sprechenden Etikett mit QR-Code kommt die Website, die die Geschichte des Kunststoffs zugänglich macht, transkribiert durch das unveränderliche Register der Blockchain.

www.certifiedrecycledplastic.com ist jetzt online und voll funktionsfähig. Es handelt sich um ein digitales Protokoll, das die Einhaltung der italienischen und europäischen Vorschriften für die Recyclingkette von Kunststoffen ermöglicht: Endlich ist es möglich, den gesamten Weg vom gesammelten und sortierten Abfall bis zum aus recyceltem Kunststoff hergestellten Produkt zu verfolgen. Eine große Innovation für den Markt, die den internationalen Marktteilnehmern auf der K 2022, einer der weltweit wichtigsten Fachmessen für Kunststoff und Kautschuk, vorgestellt wird. Die Markteinführung findet am Stand von PlasticFinder statt, dessen Team vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf anwesend sein wird.

„Derzeit sind mehr als zweitausend Tonnen recycelter Kunststoffe rückverfolgt worden“, sagt Riccardo Parrini, der zusammen mit Stefano Chiaramondia an der Entwicklung dieser Technologie beteiligt war. „Das bedeutet, dass dieser Kunststoff, der wieder auf den Markt kommt, eine Art digitalen Reisepass hat, der dank eines QR-Codes lesbar ist und seine Rückverfolgbarkeit für immer garantiert“.

Warum ist es notwendig? Denn es ist nicht mehr denkbar, es den einzelnen Unternehmen zu überlassen, in einer vagen Umweltselbsterklärung anzugeben, wie viel recycelter Kunststoff in ihren Produkten enthalten ist. Zu viele Unternehmen kommunizieren verzerrte Daten, um sich ein Image der Nachhaltigkeit zu geben, das in Wirklichkeit gar nicht existiert (so genanntes greenwashing). Und viele andere haben, obwohl sie absolut gutgläubig sind, oft keine zuverlässigen und überprüfbaren Daten, auf die sie sich stützen könnten, um korrekte Informationen zu liefern.

Wie oft haben wir schon eine Plastikflasche mit der Aufschrift in den Händen gehalten: „Hergestellt aus 50% recyceltem Kunststoff“. Aber wer garantiert uns, dass diese Informationen wahr sind?

Eine Technologie, die Transparenz, freien Zugang und Unveränderbarkeit der transkribierten Daten gewährleistet, ist daher unerlässlich. Diese Rolle des „virtuellen Notars“ kann von der Blockchain außerordentlich effektiv übernommen werden, einer Technologie, die bereits existiert, aber einen Betreiber benötigt, um sie in diesem Bereich zu ermöglichen.

Aus diesem Grund wurde Certified Recycled Plastic® ins Leben gerufen, ein Dienst, der die physische, vertragliche, logistische, finanzielle, ökologische und IT-Rückverfolgbarkeit von recyceltem Kunststoff garantieren kann. Dieser Service wird nun durch ein einziges Portal im Zentrum des gesamten Projekts zur Rückverfolgbarkeit von recyceltem Kunststoff über die Blockchain von Amazon konsolidiert und verstärkt. Einer der wichtigsten Aspekte ist die vollständige Zugänglichkeit: jedes Unternehmen, auf jeder Ebene der Kunststofflieferkette, überall auf der Welt, kann das CRP® nutzen, um jede einzelne Charge von Kunststoffmaterial zu verfolgen. Keine Zwänge, keine Abschottung, kein Risiko.

„Diese ersten zweitausend Tonnen beziehen sich auf Partien, die auf PlasticFinder, dem internationalen Marktplatz für den An- und Verkauf von Kunststoffen, gekauft wurden“, so Riccardo Parrini, CEO von PlasticFinder. „Eine Art ‚Generalprobe‘, um sicherzustellen, dass alles perfekt funktioniert. Und das hat sie. Dank einer leicht zugänglichen Website kann nun also jedes andere Unternehmen auf der Welt dem Beispiel von PlasticFinder sofort folgen. Certifiedrecycledplastic.com ist in der Tat ein Treffpunkt für all diejenigen in der Lieferkette, die sich dieser Lösung nähern wollen, um dazu beizutragen, die Welt der Kunststoffe wirklich transparenter, sauberer und nachhaltiger zu machen. Zum Vorteil der Verbraucher, die immer wissen können, ob die Einkäufe, die sie tätigen, wirklich so nachhaltig sind, wie ihnen gesagt wurde. Dank des ‚digitalen Passes‘ hat die Nachhaltigkeit also keine Geheimnisse mehr“.

„Als wir begannen, die ersten Tests mit dem Protokoll Certified Recycled Plastic® durchzuführen – fügt Stefano Chiaramondia hinzu, der nicht nur an der Schaffung von CRP® mitgewirkt hat, sondern auch Präsident von PlasticFinder ist – wurde uns sofort klar, dass die Schaffung eines diesem Projekt gewidmeten Portals entscheidend gewesen wäre, auch dank der Meinungen der Unternehmen, mit denen wir während der Umsetzungsphase des Dienstes in Kontakt standen. Certifiedrecycledplastic.com, ist nicht nur ein Web-Zugangspunkt, der die Informationen enthält, die zum Verständnis der Funktionsweise des Systems erforderlich sind, sondern ermöglicht auch das Lesen der QR-Codes, die die Türen zur Blockchain mit all ihren umfangreichen Informationen und Daten über das betreffende Produkt öffnen. Das Schlagwort von heute in der Welt der Kunststoffe kann und muss ‚Transparenz‘ sein“.

Wenn wir auch an Themen wie die PlasticTax, die 2023 eingeführt wird, oder die Steuergutschriften für Unternehmen denken, die sich auf Produkte mit einer hohen Recyclingquote konzentrieren, ist es leicht zu verstehen, dass es fast unmöglich sein wird, den Machenschaften der üblichen „Recycling-Schurken“ zu entgehen, wenn nicht durch ein sicheres und für alle zugängliches System wie Certified Recycled Plastic® das auf der Grundlage vom Transkriptionssystem Amazon Quantum Ledger Database, alle Schritte und Umwandlungen dieses außergewöhnlichen Materials in einer einzigartigen, unveränderlichen und überprüfbaren Weise aufzeichnet. „Wir stehen vor einer großen Wachstumschance für alle Unternehmen des Sektors“, so Chiaramondia abschließend. „Diese Online-Site steht auch symbolisch für die Geburt eines neuen Szenarios für recycelten Kunststoff. Je mehr Unternehmen sich dafür entscheiden, desto größer ist die Transparenz, die den Verbrauchern garantiert wird, und desto größer ist der tatsächliche Nutzen für die Umwelt“.

Quelle: PlasticFinder