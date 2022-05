Das niederländische Unternehmen Fairphone schafft einen Markt für ethisch produzierte Smartphones und veröffentlicht nun einen Bericht zur „Lebensdauer“ des Modells Fairphone 4. Im Fokus stehen die Auswirkungen des neuen Geräts auf die Umwelt.

Die vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM durchgeführte Studie zur Lebensdauer und Ökobilanz bestätigt die Kernidee des niederländischen Unternehmens: Smartphones sollten so lange wie möglich in Gebrauch bleiben. Die Forschenden stellten in drei unterschiedlichen Szenarien fest, dass die jährliche CO2-Bilanz des Fairphone 4 um 31 Prozent reduziert werden kann, wenn es fünf statt nur drei Jahre lang benutzt wird. Eine Nutzungsdauer von sieben Jahren (einschließlich zweifachen Akkuwechsels) lässt die jährlichen Emissionen sogar um 44 Prozent schrumpfen. Fairphone zielt darauf ab, diese Szenarien in die Wirklichkeit umzusetzen, indem sie eine fünfjährige Garantieverlängerung für das neue Modell anbieten und zudem den Software-Support bis mindestens Ende 2025 garantieren.

Der Austausch von Einzelteilen zur Reparatur zahlt sich aus

Des Weiteren belegt der Report die Annahme, dass der Austausch oder die Reparatur von Bauteilen des Telefons Umweltauswirkungen erheblich verringern, da ein Großteil der CO2-Emissionen bei der Herstellung dieser Einzelteile anfällt. Um die Reparatur zu vereinfachen, besteht das Fairphone 4 aus insgesamt acht Modulen, darunter Akku, Kameras sowie der Ladeanschluss, die für Nutzer leicht austauschbar sind. Der Bericht zeigt, dass sich der Austausch von Einzelteilen zur Reparatur des Telefons schnell auszahlt – mit Ausnahme des sogenannten „Core“ des Smartphones. Die Reparatur einzelner Module, um diese dann wiederzuverwenden, bietet jedoch im Vergleich zum einfachen Austausch kaum Vorteile: So lassen sich die Emissionen, die durch die Herstellung einzelner Ersatzteile, die Verpackung und den Versand des Geräts an Nutzer oder ein Repair-Zentrum entstehen, schon nach wenigen Wochen weiterer Nutzung des reparierten Geräts ausgleichen. Darüber hinaus verursachen die zusätzlichen Verbindungselemente, die die Modularität des Smartphones ermöglichen, kaum weitere Umweltbelastungen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Fairphone-Modellen darstellt.

Den Gesamtbeitrag des Geräts zur globalen Erwärmung schätzen die Forschenden auf 43 Kilogramm CO2-Äquivalente und damit um vier Kilogramm höher als beim Vorgängermodell Fairphone 3. Dieser Unterschied lässt sich vor allem auf die erweiterte Funktionalität des neuen Modells ebenso wie einen höheren Anteil des Lufttransports und die Halbleiter-Krise zurückführen. Erstmals wurden im Rahmen des Reports auch die Ökobilanzen des zusätzlichen Zubehörs des Telefons, also Kopfhörer, Schutzhüllen und ein Schraubenzieher, analysiert.

Den gesamten Bericht kann hier gelesen werden.

Auf dem richtigen Weg

Thea Kleinmagd, Circular Material Chains Innovatorin, kommentiert: „Je „smarter“ das Handy, desto größer werden seine Umweltauswirkungen. Da die Chips im Fairphone 4 hinsichtlich ihrer Leistung einen großen Schritt nach vorne machen, ist es keine Überraschung, dass der CO2-Fußabdruck größer ist als im Vorgängermodell. Es freut uns jedoch, dass der Bericht bestätigt, dass Fairphone auf dem richtigen Weg ist: Der beste Ansatz, um die Umweltauswirkungen eines Smartphones zu reduzieren, besteht darin, die Nutzungsdauer möglichst zu verlängern. Leicht austauschbare und reparierbare Bauteile ermöglichen dies – und tragen dazu bei, die Auswirkungen des Smartphones auf Menschen und den Planeten zu minimieren.“

Über Fairphone

Wegbereiter für die nachhaltige Herstellung von Smartphones. Das neuestes Gerät, das Fairphone 4 kann mit drei Worten beschrieben werden: nachhaltig, langlebig, fair. Es bietet eine 5-Jahre Garantie*, ist Elektromüll-neutral und enthält fair beschaffte Materialien, die die Elektronikindustrie zu einem verantwortungsvolleren Ansatz herausfordern. Es ist das einzige Smartphone auf dem Markt, das mit dem deutschen Umweltzeichen Blauer Engel und dem TCO-Prüfsiegel zertifiziert ist.

5G und Dual-SIM

Modulares Design für einfache Reparierbarkeit

5-Jahre Garantie* für maximale Langlebigkeit

Duale 48-MP-Hauptkameras mit HDR-Unterstützung und 25 MP Selfie-Kamera

Das Smartphone wurde 2021 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 579 Euro (6 GB RAM, 128 GB interner Speicher) oder 649 Euro (8 GB RAM, 256 interner Speicher) auf den Markt gebracht. Die beiden Varianten des Geräts sind europaweit über ein breites Vertriebsnetz von (Online-)Händlern und Netzbetreibern sowie über die Fairphone-Website erhältlich.

*Bei einem Kauf vor dem 31.12.2022 und Aktivierung der Garantie innerhalb von 90 Tagen auf Fairphone.com/warranty.

Quelle: Fraunhofer IZM und Fairphone